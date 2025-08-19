“Giustizia e sicurezza, non solo parole” sbarca a Trani in Piazza Marinai d’Italia. <span>Foto Michele Straniero</span>
Politica

Fratelli d'Italia in Piazza Marinai d’Italia: “Giustizia e sicurezza, non solo parole”

Ieri il gazebo targato FDI per parlare delle riforme portate aventi dal Governo

Trani - martedì 19 agosto 2025 10.18
"Sicurezza", questa la parola chiave del gazebo tenuto dalla sezione FDI di Trani, (come in tutta Italia), nel pomeriggio del 18 agosto, con l'obiettivo di illustrare la piattaforma "Giustizia e sicurezza, non solo parole". Nel caldo pomeriggio estivo, il collettivo tranese, animato tanto da chi ricopre un ruolo istituzionale, come il gruppo consiliare FDI, quanto da simpatizzanti e sostenitori, si è rivolto al pubblico di Piazza Marinai d'Italia, attraverso la distribuzione di volantini e del gioco "l'enigmistica tricolore", con l'obiettivo di comunicare le posizioni del governo sui temi sopracitati e delle connessioni che queste tematiche possono riscontrare a livello cittadino.

«Per FDI la politica va fatta tra la gente sempre, anche d'estate. L'iniziativa mira a spiegare ai cittadini in una maniera anche più informale le riforme che il Governo ha portato avanti in tema di giustizia e sicurezza. Si vogliono rendere note anche a livello locale» così Michele Scagliarini, commissario cittadino FDI, spiega le finalità dell'evento. Più incisivo e pungente l'intervento ai nostri microfoni di Andrea Ferri, capogruppo in consiglio comunale per FDI: «Lo stato di incuria in cui versa la città spalleggia microcriminalità ed atti vandalici – spiega il consigliere, battendo poi sul sempre caldo tema "illuminazione pubblica" – la pubblica illuminazione ad esempio è scadentissima, ciò incide sulla sicurezza. Queste situazioni facilitano le condizioni per quei soggetti che amano delinquere e vandalizzare la cosa pubblica. Fortunatamente le nostre forze dell'ordine fanno un lavoro impeccabile e vanno sempre ringraziati. FDI con il decreto sicurezza ha dato un importante segnale andando a tutelare in certe situazioni necessarie le forze dell'ordine».
  • Fratelli d'Italia
