"Giardini Urbani": l’evento animerà la Villa Comunale di Trani

Social Video 2 minuti "Giardini Urbani" IV edizione - Associazione FORME Trani

Quarta edizione di, l'evento, finalizzato a porre in evidenza l'importanza della natura che si mixa alla cultura e all'arte, quest'anno trova come palcoscenico quello della Villa Comunale di Trani che, tra l'altro, ha recentemente compiuto 200 anni. L'evento ideato sarà realizzato dall'in collaborazione con la Città di Trani e con Amiu S.p.A. con il patrocinio della Regione Puglia.«Importante dar lustro alla nostra Villa Comunale. Ci saranno molte più attività rispetto agli anni scorsi, ci saranno presentazioni di libri, concerti, momenti teatrali, danza, animazione per bambini ed artisti. Stare all'aria aperta ci ricarica di energia positiva, è fondamentale. Lo scopo di questa manifestazione è sensibilizzare in merito al rispetto per l'ambiente» Così la Presidente dell'Associazione Forme, organizzatrice dell'evento.Il tema conduttore dell'edizione 2025 è la Felicità: «quella che nasce dalla connessione con la natura, dalla condivisione, dall'arte, dalla cultura e da un impegno concreto verso la sostenibilità» chiarisce Elena Brulli. A dare un pizzico di antichità all'evento ci hanno pensato alcune carrozze d'epoca allocate sul lato destro del parco cittadini in esposizione, facenti parte della collezione di un concittadino, già nella giornata di ieri hanno suscitato la curiosità di molti passanti.Si esprime sull'evento anche il Vicesindaco di Trani, avv. Fabrizio Ferrante: «Il luogo vuole valorizzare ancor di più la nostra bellissima Villa Comunale. Ringrazio l'Associazione Forme. È importante valorizzare la città ed il nostro verde».Tra gli eventi in programma per questa quarta edizioni si riporterebbero: talk, laboratori, mostre, concerti, performance teatrali, yoga, attività per bambini, esposizioni artistiche e floreali. Il programma prevede anche la presenza di ospiti istituzionali, esperti del settore ambientale e culturale, momenti di intrattenimento e riflessione, coinvolgendo scuole, famiglie, turisti e cittadini di ogni età.L'obiettivo potrebbe dunque riassumersi in 2 parole chiave: Verde e Cultura, che abbracciandosi ci ricordano quanto queste due componenti non possano mai mancare nella vita di ognuno.