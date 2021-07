Grosso incendio sulla complanare all’uscita Trani nord

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nel pomeriggio di giovedì nella zona nord di Trani, sulla complanare di fronte al Carcere. Complici le alte temperature accompagnate dal vento di scirocco, le fiamme hanno in breve tempo bruciato erba e sterpaglie. È stato pertanto necessario l'ausilio di più mezzi di soccorso per domare il rogo: sul posto, infatti, oltre i vigili del fuoco, sono intervenuti a supporto anche i volontari dell'Oer del reparto antincendio e la Polizia locale per la viabilità.