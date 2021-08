Il Ponte dell'Amore, in villa comunale la collettiva d'arte dell'associazione Lacarvella

L'associazione nazionale Lacarvella di Trani, ma diffusa a livello nazionale, non si ferma. Attiva soprattutto nel settore della ricerca sulla storia e sulle tecniche dell'arte, alle prese in queste settimane con un volume di saggistica appena presentato, ecco che anche quest'anno l'associazione allestisce l'evento "Il Ponte dell'Amore", organizzando una mostra di artisti affermato a livello nazionale. Il tutto a Trani, nello chalet della Villa Comunale, fino al 30 agosto, con diversi e prestigiosi patrocini istituzionali.Questi i loro nomi: Ivan Albrizio, Gaetano Ancona, Silvia Cosimi, Alessandro Cutino, Eleonora Gargiuolo, Raffaella Greco, Ricarda Guantario, Norberto Iera, Elena Lembo, Fabiola Matarazzo, Luigi Pomarico, Antonio Russo Galante, Arkadiusz Sedek, Makan Traore. Gli gruppo di artisti proviene da tutta Italia ed in particolare da Minervino, Andria, Modugno, Barletta, Trani, Corato, Roma e Milano ma anche dalla Polonia."Il Ponte dell'Amore" è alla sua tredicesima edizione e quest'anno la dedica è speciale: tutta per Pina Leone, artista e socia onoraria dell'associazione, mancata prematuramente, con grande rimpianto di tutti.Il 30, alle ore 20, ci sarà inoltre la presentazione del volume "Il sacro nell'arte contemporanea", a cura di Antonio Russo, presidente del sodalizio Lacarvella e del giornalista e saggista Marino Pagano. Con il contributo della casa editrice Landriscina.La pubblicazione presenta gli atti di saggi e contributi di artisti, accademici e studiosi giunti in occasione di un convegno sul tema dell'arte sacra, organizzato a settembre 2019, tra Trani e Lecce. Ma quest'anno anche una sorta di 'sezione speciale' all'interno dell'evento. Ed ecco, quindi, la proclamazione dei "soci dell'anno" e dei soci onorari: soci d'anno Gaetano Ancona e Ricarda Guantario e soci onorari Arkadiusz Sedek, Marino Pagano, Marcello Prinari.