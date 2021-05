Il vandalismo a Trani ora si dà sempre più alle fiamme

Per questa volta nessun danno, ma fino all'arrivo dei vigili del Fuoco i residenti della zona adiacente il cavalcaferrovia di via Istria hanno temuto che le fiamme potessero correre velocemente.Appare sempre più una sfida aperta il fenomeno che dilaga ormai da troppo tempo a Trani e che ultimamente sta giocando sempre più pericolosamente col fuoco. Dal Giardino adi Villa Bini al parco di via delle Tufare, ora dove ci sia fuoco facile da appiccare. Ma a scherzare col fuoco, si sa, ci si puà fare molto male e soprattutto se ne può cagionare alla collettività. Un servizio d'ordine notturno più capillare potrebbe bastare, magari sulla scorta dell'esperienza dei tempi strettissimi del coprifuoco?Non sappiamo, intanto registriamo l'ultimo amaro episodio che ha come protagonisti giovani cittadini di Trani, parte del nostro futuro.Sul posto accorsi la Polizia locale e i Vigili del Fuoco che hanno spento l'incendio che diventava sempre più minaccioso grazie alla facilità di propagazione sulle sterpaglie secche.