Inaugurata a Trani “Taf App Plus”

Social Video 3 minuti TRANI AUTISM FRIENDLY PLUS: presentata la prima app in Italia per persone con disabilità Tonino Lacalamita

Arrivala prima applicazione sui servizi per la diversa abilità. L'inaugurazione è avvenuta oggi, giovedì 25 settembre, presso la sala "Tamborrino" del Comune di Trani. L'applicazione nasce col chiaro e diretto obiettivo di semplificare la vita di molte famiglie e persone, fornendo un canale immediato per orientarsi tra luoghi, eventi e servizi accessibili su Trani.A dirci qualcosa in più su questa innovativa app è il Vicesindaco di Trani Avv.da sempre in prima linea su questi temi: «Da oggi i cittadini tranesi e non solo potranno usufruire di questo servizio. Nel momento in cui verranno a Trani sapranno immediatamente quali attività ed eventi sono autism friendly e che sono a portata di disabilità, che siano coerenti con un'accoglienza della disabilità assolutamente appropriata. Quest'app è singolare, unica. Vuole davvero facilitare la vita di molte famiglie. Noi auspichiamo che questa app possa estendersi al servizio offerto da altre città e altri territori. Ecco perché è dal 2019 che stiamo diffondendo il protocollo del Trani Autism Friendly, un protocollo sottoscritto dal Comune di Trani e ASL BT, col patrocinio del garante regionale dei diritti della disabilità, affinché questa consapevolezza venga acquisita e diventi patrimonio culturale di tante comunità. Un patrimonio di informazioni sulla disabilità che fino ad oggi era difficile reperire sarà ora molto più agevole per le persone. Chi verrà a Trani potrà informarsi in modo preventivo e immediato su tutte le opportunità che la città offre sulla disabilità e sull'autismo»Dunque se prima queste informazioni sarebbero dovute essere ricercate in autonomia e magari con difficoltà, oggi sono invece a portata di click. Nell' app, scaricabile negli store più conosciuti e diffusi, saranno indicati tutti i progetti che si stanno facendo sulla disabilità; informazioni utili, come leggi che possono essere sfruttate per i servizi; vi sarà anche l'indicazione di tutte le attività commerciali, bar e ristoranti, che sono autism friendly. Decisamente una semplificazione di comunicazione della quale si necessitava.Alla conferenza stampa di presentazione della innovativa app,è stata realizzata con il supporto tecnologico della società Overzoom Srls di Andria, con il contributo di Vincenzo Lomuscio (App Developer) e Flavio Troia (CEO), erano presenti anche, dirigente dell'Ufficio di Piano PON Inclusione, che ha sottolineato: "Il contributo del Comune di Trani è stato entusiasta fin dal principio. Per questo proviamo un certo orgoglio nel presentare l'app, che rappresenta solo un altro passo — non un punto di arrivo — nel percorso verso l'inclusione."funzionario del Welfare della Regione Puglia,Direttrice Generale della Asl Bt la quale ha sottolineato con entusiasmo l'iniziativa, affermando che: "Trani ha fatto da apripista ed e' sempre in prima linea quando si parla di queste iniziative dando modo ad altre Città di seguire con piacere l'esempio." "È importante - ha concluso la D.G. - diffondere iniziative che vanno nella direzione dell'inclusione, che condividiamo come Asl, alla quale daremo come sempre il nostro contributo per far sì che iniziative come questa possano crescere e arricchire il nostro lavoro, rientrando sempre nei comuni obiettivi."Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, ha partecipato partecipato in collegamento fuori sede ed ha confermato che stanno cercando di seguire l'esempio virtuoso di Trani anche con le istituzioni e associazioni di Bari, per estenderla a tutta la Puglia con il supporto della Asl di Bari. Infineresponsabile Cat Bat e autrice dei contenuti scientifici presenti nell'app, che ha raccontato: "Conosco la realtà del Taf dal primo giorno. In un mondo che sta bruciando i sogni, l'app ci insegna che sognare è possibile. La Asl Bt e il Comune di Trani hanno creato un modello virtuoso di amore per il prossimo, che ha fatto passi da gigante, che cambierà la vita di tante famiglie e renderà più civile un'intera comunità. Anche di fronte alle difficoltà quotidiane, noi diciamo che tornare a sorridere è possibile: dando ai ragazzi la possibilità di usare l'app in prima persona per cercare le attività più adatte, si offre loro uno scopo e, quindi, gioia. Si regala il dono più grande: l'unicità", in sintesi che la Asl Bt e il Comune di Trani hanno creato un modello virtuoso di amore per il prossimo e che cambierà la vita di tante famiglie e renderà più civile un'intera comunità.