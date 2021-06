Incendio in zona Boccadoro spento grazie ai volontari Oer

Non solo soccorso alle persone ma anche al territorio: è l'azione preziosa dei volontari dell' Oer che questa mattina in zona Boccadoro hanno spento un incendio - di cui non si conosce l' origine- che stava divampando e diffondendosi minacciosamente grazie anche al vento di questa mattina.E' la prima volta che gli Operatori Emergenza Radio utilizzano il loro nuovo mezzo antincendio, un Pick Up predisposto per antincendio boschivo, grazie al quale hanno domato e circoscritto le fiamma senza senza l' intervento dei Vigili del Fuoco.Il mezzo , una recente acquisizione degli operatori emergenza radio e inserito nel contesto della Protezione Civile, è stato finanziato anche attraverso il 5 per mille della cittadinanza.E' un servizio pronto e efficace che questa associazione continua ad offrire alla città, dove non esiste una stazione dei vigili del Fuoco.