Foto Tonino Lacalamita" />
"Truffe? Mica Scemi!" a Trani: dalla finanza al cabaret contro le truffe. Foto Tonino Lacalamita
Associazioni

L'incontro "Truffe? Mica Scemi!" a Trani: dalla finanza al cabaret contro le truffe

L'Auser e la Città di Trani uniscono esperti finanziari e teatro per armare gli anziani con conoscenza e consapevolezza, sfidando la vergogna delle vittime

Trani - mercoledì 12 novembre 2025 9.54
Un approccio multidisciplinare e diretto per difendere i cittadini più vulnerabili: si è svolto ieri, martedì 11 novembre, presso l'Auditorium Monsignor Pichierri della Chiesa di San Magno, l'incontro centrale del progetto "Truffe - Mica Scemi!". Promosso dalla Città di Trani e attuato dall'Auser Trani nell'ambito del Fondo nazionale del Ministero dell'Interno, l'evento ha unito la serietà dell'informazione finanziaria all'immediatezza dell'intrattenimento. Il progetto si è dimostrato di fondamentale importanza per la sua capacità di affrontare un fenomeno in crescita, puntando a trasformare la fragilità in conoscenza e a favorire la creazione di reti di supporto.

L'Allarme Finanziario: Semplicità e Prudenza
La serata si è aperta con un momento di approfondimento tecnico essenziale affidato agli esperti di finanza, con l'obiettivo di rendere chiaro il linguaggio spesso usato dai truffatori per generare panico. Michele Laruccia, Manager di Azimut, ha sottolineato l'importanza della semplicità comunicativa: "Bisogna cercare di rendere il linguaggio molto semplice, perché il meccanismo spesso su cui queste truffe si annidano si annida proprio nel fatto di usare un linguaggio che loro non riescono a comprendere. Spinti dall'urgenza di fantomatici pagamenti urgenti, loro cadono nella trappola." L'esperto ha fornito la prima regola di cautela: "Guardare bene e capire con chi si ha a che fare". Molte truffe sono perpetrate da fantomatiche società senza le necessarie autorizzazioni legali per la gestione dei capitali. Antonio Mazzilli, Financial Partner di Azimut, ha messo in guardia contro le lusinghe del guadagno facile, tipiche delle truffe piramidali: "Quando più elevata è la promessa di rendimento, tanto più probabile è che si tratti di una truffa." Ha inoltre evidenziato il pericolo dei 'fin-fluencer' sui social, ribadendo l'esigenza di rivolgersi a operatori specializzati e fisicamente presenti sul territorio.

Il Ruolo della Denuncia e la Sfida della Vergogna
La seconda parte dell'incontro si è concentrata sulla tutela legale e, soprattutto, sulla necessità di superare la vergogna che spesso impedisce alle vittime di agire. L'Avvocato Francesca Carbone, coordinatrice del progetto, ha confermato l'esistenza di un percorso di tutela legale, ma ha insistito sull'aspetto umano: "Spesso e volentieri chi è stato oggetto e soggetto di truffa, tendenzialmente per vergogna, tende proprio a non denunciare." Ha aggiunto che la missione del progetto è abbattere questo muro: "Il nostro consiglio che stiamo dando in tutti i nostri incontri è quello di farsi aiutare... Non vergognarsi, perché può capitare veramente a chiunque." L'Avv. Carbone ha spiegato che le tecniche sono sempre più sofisticate, con truffatori che studiano le loro vittime e usano informazioni personali per puntare su "spavento, sensibilità ed empatia." Il consiglio resta: "Non farsi prendere dal panico, contattiamo il nostro caro, il nostro parente, chiediamo se è tutto a posto, non diamo soldi a chi ce li chiede all'improvviso, ma fermiamoci a riflettere."

Cabaret e Consapevolezza
A chiudere la serata, l'informazione si è trasformata in racconto con lo spettacolo di cabaret "Falsi d'autore", scritto e diretto dai fratelli Francavilla. Utilizzando l'ironia e un linguaggio immediato, la rappresentazione scenica ha rafforzato i messaggi di prudenza, dimostrando come il teatro abbia il potere unico di trasmettere informazioni pratiche in modo coinvolgente. Il progetto Mica Scemi! ha ribadito un messaggio fondamentale: proteggersi è possibile, e nessuno deve sentirsi solo davanti ai tentativi di inganno. Il successo di queste iniziative si misurerà nella capacità di aver armato i cittadini di consapevolezza.
Auser Progetto Truffe Mica Scemi JPGAuser Progetto Truffe Mica Scemi JPGAuser Progetto Truffe Mica Scemi JPGAuser Progetto Truffe Mica Scemi JPEGAuser Progetto Truffe Mica Scemi JPEGAuser Progetto Truffe Mica Scemi JPGFRANCESCA CARBONE JPGANTONIO MAZZILLI JPGMICHELE LARUCCIA JPGAUSER Trani - Truffe? Mica Scemi!" a TraniAUSER ProgettoTruffe Mica Scemi JPGAUSER ProgettoTruffe Mica Scemi JPG
Social Video3 minuti"Truffe: Mica Scemi" 2^ Appuntamento (Finanza)Tonino Lacalamita
  • Comune di Trani
  • Auser
Altri contenuti a tema
Lavori alla Pertini, seggi trasferiti alla Beltrani Politica Lavori alla Pertini, seggi trasferiti alla Beltrani Le sezioni elettorali 17, 18, 19 saranno ubicate presso la scuola primaria di via La Pira
Auser Trani: concorso di poesia contro le truffe anziani Auser Trani: concorso di poesia contro le truffe anziani Al via il bando "Non Mi Prendi Nella Rete - Mica Scemi": i cittadini sono invitati a partecipare con poesie (anche in vernacolo) per sensibilizzare sul problema
Auser Trani: "Occhio alle truffe? Mica Scemi!" in scena la prevenzione e l'informazione Auser Trani: "Occhio alle truffe? Mica Scemi!" in scena la prevenzione e l'informazione L'Auditorium San Magno ospita un evento che unisce l'immediatezza del teatro con l'informazione finanziaria per difendere gli anziani dai raggiri
Ufficio elettorale, aperture straordinarie fino alle elezioni Enti locali Ufficio elettorale, aperture straordinarie fino alle elezioni Per garantire il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandini di variazione indirizzo
ContestoLab inaugura la prima “Sala Amica” per persone con disabilità ContestoLab inaugura la prima “Sala Amica” per persone con disabilità Spazio sicuro e inclusivo a Ruvo durante la sagra del fungo cardoncello
Giustizia: L'allarme di Orlando e il fronte del NO contro la separazione delle carriere in magistratura Politica Giustizia: L'allarme di Orlando e il fronte del NO contro la separazione delle carriere in magistratura Il Partito Democratico mobilita esponenti istituzionali e legali a Trani per difendere l'unità dei giudici: "Una riforma che non risolve i problemi dei cittadini."
Il M5Stelle interviene sulla questione del Contratto di Quartiere: "Sarà possibile riuscire a recuperare parte di queste somme? Politica Il M5Stelle interviene sulla questione del Contratto di Quartiere: "Sarà possibile riuscire a recuperare parte di queste somme? Vito Branà: "A quanto ammontano i mancati introiti degli oneri di urbanizzazione posti a carico dei soggetti attuatori del contratto"
Punti facilitazione digitale, finanziata la prosecuzione del servizio Enti locali Punti facilitazione digitale, finanziata la prosecuzione del servizio La Regione riconferma le strutture dell'Ambito
Fitto casa 2025, il Mcl Trani incalza il Comune: «Basta ritardi, si pubblichi il bando» 
12 novembre 2025 Fitto casa 2025, il Mcl Trani incalza il Comune: «Basta ritardi, si pubblichi il bando» 
Lavori alla Pertini, seggi trasferiti alla Beltrani
12 novembre 2025 Lavori alla Pertini, seggi trasferiti alla Beltrani
Disagi sulla SS16bis, traffico in tilt in direzione nord: uscita obbligatoria a Trani Centro
12 novembre 2025 Disagi sulla SS16bis, traffico in tilt in direzione nord: uscita obbligatoria a Trani Centro
Si fa il punto sui cantieri di Trani con "La città che cambia "
12 novembre 2025 Si fa il punto sui cantieri di Trani con "La città che cambia"
Addio a Guido Di Leone: la chitarra delicata e autorevole del Jazz Pugliese si spegne a 61 anni
11 novembre 2025 Addio a Guido Di Leone: la chitarra delicata e autorevole del Jazz Pugliese si spegne a 61 anni
Nuove strisce blu a Trani: divieto di fermata temporanei per segnaletica
11 novembre 2025 Nuove strisce blu a Trani: divieto di fermata temporanei per segnaletica
Mente e corpo: in biblioteca "G.Bovio " a Trani un incontro sul benessere psicofisico
11 novembre 2025 Mente e corpo: in biblioteca "G.Bovio" a Trani un incontro sul benessere psicofisico
Calendario Carabinieri 2026: a Trani celebrato l'evento Istituzionale
11 novembre 2025 Calendario Carabinieri 2026: a Trani celebrato l'evento Istituzionale
11
Azione Trani denuncia sperpero e inefficienza: "I Fari dello Stadio ‘Lapi’ inutili. La politica non controlla l'efficacia della spesa pubblica "
11 novembre 2025 Azione Trani denuncia sperpero e inefficienza: "I Fari dello Stadio ‘Lapi’ inutili. La politica non controlla l'efficacia della spesa pubblica"
Laurea online: da dove iniziare?
11 novembre 2025 Laurea online: da dove iniziare?
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.