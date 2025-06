Note, poesia e danza all’alba: successo a Trani per la terza edizione di “Cattedrale all’Alba”

Social Video 4 minuti Cattedrale All' Alba - Concerto dell' Orchestra Sinfonica Federiciana Tonino Lacalamita

È stato un risveglio speciale quello vissuto questa mattina, 21 giugno, nella suggestiva cornice di Piazza Duomo, dove si è tenuta la terza edizione di "Cattedrale all'Alba", evento ormai simbolo dell'estate tranese, realizzato quest'anno proprio nel giorno in cui si celebra la Festa della Musica. Protagonista assoluta è stata l'Orchestra Sinfonica Federiciana, diretta dal Maestro Benedetto Grillo, che ha regalato al pubblico un'esperienza sonora intensa e coinvolgente. Il repertorio raffinato, eseguito con grande sensibilità, ha dialogato con la bellezza architettonica della Cattedrale di Trani, creando un'atmosfera sospesa tra arte e natura.L'edizione 2025 si è distinta per la sua componente multidisciplinare, vera cifra stilistica dell'evento: oltre alle esecuzioni orchestrali, il pubblico ha potuto apprezzare le narrazioni poetiche della presentatrice Emma Ceglie, accompagnata da Giulia Baldini, e le emozionanti coreografie degli studenti del Liceo Coreutico "Leonardo Da Vinci" di Bisceglie, che hanno danzato sulle note dell'orchestra, contribuendo a un'esperienza immersiva tra suono, parola e movimento.«La ricetta di questo evento è la valorizzazione dei luoghi simbolici del nostro territorio – ha dichiarato il Maestro Grillo –. Sin dalla prima edizione abbiamo puntato sulla commistione tra le arti: musica, poesia, danza, in un progetto che celebra la bellezza in ogni sua forma. E il momento più suggestivo? Sicuramente quello in cui sorge il sole e si esegue il Mattino di Grieg: una magia che si rinnova ogni anno».Con un'orchestra composta da 50 elementi, molti dei quali provenienti dal territorio, l'evento ha ribadito anche quest'anno la sua vocazione a valorizzare i talenti locali. A testimoniarne il successo, la notevole affluenza di pubblico, in costante crescita rispetto alle edizioni precedenti. Presenti all'evento anche i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Trani: gli assessori Cecilia Di Lernia, Lucia De Mari e Alessandra Rondinone, insieme alla direttrice artistica Sara Allegretta, che hanno sottolineato il valore culturale e identitario dell'iniziativa.Un evento che unisce arte, territorio e comunità, e che, con il favore del pubblico e delle istituzioni, promette di tornare anche nel 2026 per regalare, ancora una volta, un'alba indimenticabile sotto il segno della bellezza.