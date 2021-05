Nuova rissa in via Lagalante, scontro tra due gruppi di extracomunitari

È stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per sedare una rissa verificatasi nella serata di sabato 15 maggio, poco prima delle 22, in via Lagalante. Attualmente non si conoscono le ragioni che abbiano spinto due diversi gruppi di extracomunitari a scontrarsi tra loro e arrivare persino a lanciarsi bottiglie di vetro e sedie tanto da scatenare il panico nei clienti dei locali limitrofi ed un fuggi fuggi generale.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia di Stato e Guardia di Finanza che hanno bloccato l'accesso alla strada e provveduto a disperdere la folla in attesa di ulteriori rinforzi.Necessario anche l'intervento dei sanitari del 118 ma attualmente non è dato saper se ci siano feriti o meno.