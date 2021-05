Palazzo Beltrani si illumina per celebrare la giornata della Croce Rossa

Ricorre la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa non potrà essere una festa ma "la celebrazione dell'enorme sforzo dei volontari della Croce Rossa Italiana, tanto in prima linea nella lotta alla pandemia quanto in tutte le altre attività che hanno continuato a portare avanti, senza sosta".Lo afferma il presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Francesco Rocca che ricorda "l'enorme lavoro" fatto per il covid in un milione e mezzo di giorni di volontariato dall'inizio della pandemia.Per la giornata, istituita l'8 maggio in occasione dell'anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, la Croce Rossa ha messo in campo numerose iniziative per riconoscere il lavoro degli oltre 150mila volontari Cri in tutta Italia e anche delle circa 50.000 persone che hanno richiesto di aderire al programma di "volontariato temporaneo": l'iniziativa a Palazzo Beltrani è la testimonianza della nostra Città vista l'impossibilità di manifestazioni pubbliche.