Regionali, Ferri (FdI): "Con Lobuono ora la nostra campagna ha il turbo"
Il candidato tranese al Consiglio: "Abbiamo scelto il migliore: una persona seria, competente e affidabile".
Trani - martedì 14 ottobre 2025 12.48
La presentazione ufficiale di Luigi Lobuono come candidato presidente alla Regione Puglia del centrodestra ha segnato un punto di svolta, iniettando una forte dose di entusiasmo nella coalizione. A margine dell'affollata conferenza stampa che si è tenuta a Bari lo scorso 13 ottobre, abbiamo raccolto le impressioni a caldo di Andrea Ferri, Capogruppo di Fratelli d'Italia al consiglio comunale di Trani e candidato al Consiglio Regionale. Le sue parole riflettono il clima di ottimismo e la chiara strategia della campagna elettorale appena avviata: mettere in moto una macchina organizzativa rodata, evidenziare i "disastri" di vent'anni di governo del centrosinistra e presentare ai pugliesi un candidato, Luigi Lobuono, definito. "Serio, competente e affidabile".
L'intervista ad Andrea Ferri
- E' stata una conferenza stampa con una presenza numerosa e inaspettata, una sua prima impressione.
- Da candidato alle regionali, dopo una conferenza stampa di questo genere, si nette il turbo.
- Se dovessi indicare infine la cifra del candidato presidente della regione, Gigi Lobuono, la prima che Le viene in mente?