Regionali, Ferri (FdI): "Con Lobuono ora la nostra campagna ha il turbo"

La presentazione ufficiale dicome candidato presidente alla Regione Puglia del centrodestra ha segnato un punto di svolta, iniettando una forte dose di entusiasmo nella coalizione. A margine dell'affollata conferenza stampa che si è tenuta a Bari lo scorso 13 ottobre, abbiamo raccolto le impressioni a caldo di, Capogruppo di Fratelli d'Italia al consiglio comunale di Trani e candidato al Consiglio Regionale. Le sue parole riflettono il clima di ottimismo e la chiara strategia della campagna elettorale appena avviata: mettere in moto una macchina organizzativa rodata, evidenziare i "disastri" di vent'anni di governo del centrosinistra e presentare ai pugliesi un candidato,definito. "Serio, competente e affidabile".I motori sono caldi da tempo, abbiamo soltanto messo la prima marcia e adesso correremo velocemente per scalare tutte, le marce, per scalare la fiducia dei pugliesi al fine di far comprendere loro come De Caro non è la novità, ma un continuo in un solco tracciato in questo vent'anni di centrosinistra che hanno lasciato disastri ovunque, soprattutto nella sanità.Sì, c'è tanto entusiasmo, abbiamo registrato davvero tanto entusiasmo, la gente attendeva il nostro candidato, un candidato che è arrivato magari in maniera tardiva ma c'erano delle dinamiche nazionali di regioni importanti da chiudere, però abbiamo scelto il candidato migliore, abbiamo fatto la sintesi tra i candidati migliori che c'erano e sono veramente ottimista per un ottimo risultato.Una persona seria, una persona competente, una persona affidabile, una persona che trasmette veramente tanta serenità e fiducia.