Ritornano i matinée musicali a Palazzo Beltrani

Domenica 6 giugno alle ore 11.00 l'Associazione Auditorium festeggia il ritorno alla normalità con il pubblico in sala regalandoci a Palazzo Beltrani di Trani il primo dei quattro matinée del mese di giugno; il primo appuntamento da non perdere ci accoglie con un programma fresco nelle armonie cromatiche di Respighi e Debussy, proposto dal duo violino e pianoforte dei Maestri Filippo Fattorini e Sara Dominici; si prosegue domenica 13 giugno, con il noto pianista pugliese Giuseppe Campagnola nel pieno romanticismo delle note di Schumann, Brahms e Liszt; domenica 20 giugno, con il Maestro Michela De Pasquale al clavicembalo, ci immergiamo invece nelle atmosfere barocche viaggiando da Pasquini a Rameau, Couperin, Salxase Haendel; quarto e ultimo matinée domenica 27 giugno, sempre alle ore 11.00, con un omaggio alla donna musa e musicista, sarà la volta del duo voce e pianoforte dei Maestri Annalisa Pellegrini e Oh YunWoo che interpreteranno magistralmente pagine tutte al femminile.Posti limitati. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: www.palazzodelleartibeltrani.itassociazioneauditorium@hotmail.com. La stagione 2021 dell'Associazione Auditorium continuerà con altri venti concerti tra Castellana, Molfetta e Bisceglie.