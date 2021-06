Riuso del parcheggio di piazza XX Settembre, Lima: «Perché farlo gestire da un privato?»

«Penso che tutti siano contenti che il parcheggio della stazione venga "riesumato". Penso allo stesso tempo, che la stragrande maggioranza dei cittadini se ne freghi anche di chi eventualmente lo gestirà ! L'importante è finalmente aprirlo e metterlo in funzione. Però. Cari amministratori. A prescindere dal fine, fatemi capire il "mezzo"». Anche il membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia Raimondo Lima interviene sulla notizia del riutilizzo del parcheggio di piazza XX Settembre, da questa testata annunciata lunedì «Candidate a finanziamento il parcheggio di piazza XX settembre e allo stesso tempo date seguito al project financing per farlo gestire da un privato? Nella valutazione del Project Financing era stata ritenuta di particolare interesse per l'Ente la "previsione del completamento, a cura e spese del Concessionario, del Parcheggio interrato di Piazza XX Settembre". A questo punto, se il finanziamento va in porto, Amet ed Stp che le teniamo a fare?».