Rosario Livatino, il "Giudice giusto": il racconto di Toni Mira giovedì al Polo Museale

Del "giudice ragazzino" sono stati realizzati un film ma anche documentari, libri, approfondimenti per onorare la memoria di un eroe semplice e straordinario della nostra epoca .Un esempio per le giovani generazioni che è doveroso continuare a onorare e ricordare, ed è per questo che la Fondazione S.e.c.a ed il 𝗣𝗼𝗹𝗼 𝗠𝘂𝘀𝗲𝗮𝗹𝗲 𝗗𝗶𝗼𝗰𝗲𝘀𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗶 hanno invitato Toni Mira a presentare il suo ultimo libro: "Rosario Livatino. Il giudice giusto" (San Paolo Edizioni).Parteciperanno all'evento, S.E.R. Mons. Leonardo D'Ascenzo (arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie) e il Dott. Renato Nitti (procuratore della Repubblica di Trani). L'evento sarà moderato dal Dr. Giannicola Sinisi (Sostituto Procuratore presso la Corte di Appello di Bari),Antonio M. Mira, scrittore, storico e giornalista ha compiuto un ampio lavoro di indagine intorno alla figura dell'uomo, del cittadino, del servitore dello Stato, per offrirci la possibilità di un incontro diretto con un personaggio, di altissimo esempio e di valore civile, che scuote le coscienze di tutti noi, ben più di quanto farebbe un "santo da immaginetta".Un incontro vivo, coinvolgente e istruttivo, reso possibile dall'ascolto di molti testimoni: colleghi, collaboratori di giustizia, persone informate sui fatti.Toni Mira è capo redattore e inviato speciale della redazione romana di Avvenire, giornale per il quale da anni si occupa di articoli di inchiesta e reportage. È membro dell'Osservatorio su ambiente e legalità di Legambiente, ed è tra i collaboratori del dossier annuale "Ecomafie" e di "Sindaci sotto tiro" di Avviso Pubblico.Fa parte del Comitato scientifico del bimestrale di Libera "Lavialibera", dell'Osservatorio ambiente e legalità di Legambiente, della Commissione consultiva di Avviso Pubblico. Nel 2006 ha vinto il premio "Ambiente e legalità", nel 2007 il "Premio Saint Vincent" per il giornalismo d'inchiesta, nel 2016 il "Premio per l'impegno civile Marcello Torre", nel 2018 il "Premio Franco Giustolisi", nel 2019 il "Premio Paolo Borsellino". Nel 2019 ha pubblicato con la collega Alessandra Turrisi il libro Dalle mafie ai cittadini. La vita nuova dei beni confiscati alla criminalità (San Paolo), e il libro Spezzare le catene (Città nuova) sul caporalato.L'evento si svolgerà presso la Sala Conferenze del Polo Museale Diocesano di Trani in Piazza Duomo Giovedì 15 luglio alle ore 19.00, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.