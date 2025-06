Servizio di assistenza scolastica, la De Amicis protesta: «Basta tagli»

In qualche articolo è comparso un chiaro richiamo ai Dirigenti delle scuole a far sentire la loro voce. Poiché si tratta di una tematica delicata e molto dolorosa per chi vive ogni giorno nella scuola, appare doveroso offrire con chiarezza all'opinione pubblica una sintesi pragmatica di quanto è avvenuto sin qui.



Il Comune di Trani all'inizio di quest'anno scolastico 2024/2025 ha informato le scuole della città di aver effettuato un taglio drastico di educatori per i bimbi disabili.



Motivazione: i bimbi con disabilità nelle scuole dell'infanzia, primarie e medie della città sono aumentati negli ultimi anni ma i soldi per pagare gli educatori nelle scuole no. Le soluzioni possibili: spostare più soldi nel capitolo di spesa per gli educatori oppure tagliare il servizio per i bimbi disabili. Il Comune ha scelto di tagliare.



In questo anno scolastico tanti bimbi non hanno avuto l'educatore a scuola:

tutti i bimbi con disabilità di gravità media;

molti bimbi con disabilità di gravità grave che avevano presentato domanda con qualche giorno di ritardo. Il 1°C.D. "De Amicis" ha protestato.



I referenti della disabilità della scuola hanno protestato durante la riunione tenutasi al Comune e il Dirigente ha interloquito telefonicamente con alcuni referenti dell'ufficio servizi sociali invocando l'assegnazione dell'educatore almeno per i bimbi con grave gravità nonostante il ritardo di consegna della domanda. Le eventuali "colpe" dei padri non dovevano "ricadere" sui figli.nIl Comune è stato irremovibile: i soldi non bastano quindi il servizio va tagliato.



La promessa fatta era di recuperare i bimbi esclusi se si riuscivano a reperire altri fondi. L'anno scolastico è finito e niente è arrivato.



Il 6 maggio 2025 il Comune riunisce di nuovo i referenti della disabilità delle scuole. Assessori alla Disabilità e ai Servizi sociali nonché Dirigente amministrativo del settore ribadiscono il concetto espresso un anno prima: i bimbi disabili aumentano ma i soldi no. Pertanto le risorse finanziarie sul capitolo per gli educatori nelle scuole non bastano per tutti.



La speranza: vuoi vedere che in 1 anno di tempo l'Amministrazione comunale tanto "amica" dei disabili ha risparmiato su qualcosa e ha reperito più soldi per i bimbi

disabili? Poiché questo certificato INPS lo possiede circa il 50% delle persone disabili con grave gravità.



Chi ha dimestichezza col tema della disabilità queste cose le sa bene. E qui torna l'eco della frase choc: abbiamo 503 alunni disabili nelle scuole ma con il nuovo Regolamento ci aspettiamo molte molte domande in meno per l'educatore. Il 1°C.D. "De Amicis" chiede pubblicamente all'Amministrazione comunale di Trani di non fare di nuovo tagli, ancora più drastici, sulla pelle dei nostri piccini con disabilità.



Chiede di tagliare i soldi da altri capitoli di spesa del bilancio comunale e di posizionarli sul capitolo per il pagamento degli educatori ai disabili nelle scuole. Il 1°C.D. "De Amicis" crede che i cittadini di Trani e Bisceglie sarebbero ben felici di rinunciare a qualcosa per poter dirottare i soldi in favore dei nostri bambini con disabilità grave e media. Perché i bimbi con disabilità delle nostre scuole sono figli di tutti noi. 100 ore di scuola in più per circa 200 bimbi hanno un valore inestimabile, che vale qualsiasi sacrificio. Il 1°C.D. "De Amicis" chiede pubblicamente all'Amministrazione comunale di chiudere gli occhi e di pensare al sorriso che hanno i nostri bambini quando imparano una piccola autonomia in più. Non spegnete quel sorriso!»

