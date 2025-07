South Vibes Conquista Trani: Successo "Bestiale" per la Prima Edizione tra Cross-Training, Musica e Sapori Pugliesi

ELITE MAN: Zotti Alessio

MASTER 40 MEN: Doria Gabriele

REGULAR MAN: De Fato Giovanni

MASTER 35+ WOMEN: Boletti Laura

EXPERIENCE M-W: Salciccia e Barbabietola

EXPERIENCE M-M: SScettn?

"Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita", cantava Luca Carboni. E a Trani, lo scorso weekend, al120 atleti, provenienti da tutta Italia, non solo hanno resistito, ma hanno letteralmente sfidato ogni urto di cui la gara di Cross Training necessitava. Il suggestivo Porto si è trasformato, il 19 e 20 luglio, nel vibrante palcoscenico della prima edizione di questo evento senza precedenti, un vero battesimo del fuoco che ha fuso sport, musica e sapori in un'atmosfera autentica e tutta pugliese.Protagonista indiscusso diè stato il Cross-Training a cielo aperto. Un'arena spettacolare ha ospitato atleti che si sono sfidati in una competizione dura, il caldo l'ha fatta da padrone, e mozzafiato sotto l'attenta supervisione di 18 preparatissimi giudici. Le performance, cariche di energia e divertimento, hanno entusiasmato il numeroso pubblico presente. Il Cross-Training, come spiegato dagli organizzatori, è una disciplina che "sviluppa un'ampia gamma di capacità fisiche, rendendo gli atleti completi e versatili", e la sua popolarità è in crescita grazie alla sua "varietà e al forte senso di comunità". Gli atleti stessi hanno sottolineato come sia una "sfida definitiva" che insegna "disciplina e perseveranza".Maè stato molto più di una semplice competizione sportiva. L'evento si è rivelato un vero e proprio festival "Made in Sud" che ha celebrato l'eccellenza e l'ospitalità pugliese. Il pubblico, che ha potuto assistere gratuitamente alle gare, ha avuto a disposizione una vibrante area street food dove i sapori autentici del Sud sono stati i protagonisti. Dagli iconici spaghetti all'Assassina ai gustosi panini con Pulled Pork, il tutto accompagnato da una selezione di vini e birre locali. A rendere l'atmosfera ancora più coinvolgente ci ha pensato DJ Astro, con le sue selezioni musicali live che hanno scandito il ritmo dell'intera manifestazione, creando un'esperienza unica e immersiva.Questo doppio appuntamento, così ricco e complesso, è stato reso possibile grazie agli enormi sforzi organizzativi dell'associazionedi Trani, guidata da Giuseppe Ragno e Claudia Vernice. Un impegno notevole per una prima edizione che ha dimostrato come. Il sostegno economico del Comune di Trani ha poi ulteriormente consolidato l'iniziativa, presente alle premiazioni l'Assessora Lucia De Mari, un segnale forte dell'impegno dell'amministrazione nella promozione di eventi sportivi e culturali di alto livello.Visto il successo partecipativo e l'entusiasmo generato, la seconda edizione diè già in cantiere e, con molta probabilità, si terrà di sera, per offrire un'atmosfera ancora più suggestiva.si propone di essere un appuntamento fisso per l'estate pugliese, un'occasione imperdibile per vivere il meglio del territorio in riva al mare e mostrare come il Cross-Training possa essere "un percorso che promuove la salute, la forza e la resilienza mentale".Il giorno 20 luglio, l'atto finale della competizione, c'è stata la premiazione delle varie categorie in gara, questi i vincitori: