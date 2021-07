Stasera a Palazzo Beltrani recital pianistico del maestro Di Cristofano

Una presenza prestigiosa questa sera a Palazzo delle Arti Beltrani: il maestro Antonio Di Cristofano si esibirà in un recital nella corte " Davide Santorsola".Per biglietti e prenotazioni ci si può rivolgere a palazzo delle arti Beltrani.Il concerto è organizzato dal Rotary club di Trani.Straordinaria la storia professionale del maestro Di Cristofano, che riportiamo .Antonio Di Cristofano ha conseguito il Diploma di Pianoforte nel 1986 al Conservatorio "L. Cherubini" di Firenze sotto la guida del M° Antonio Bacchelli, e si è successivamente perfezionato con il M° Massimiliano Damerini.Si è esibito in recital e con orchestra presso prestigiose Istituzioni italiane quali il Teatro Pergolesi di Jesi, il Teatro Verdi di Firenze, il Festival dei Due Mondi di Spoleto, Asolo Musica, la Sala Puccini di Milano, Teatro Comunale di Alessandria, Teatro Bibiena di Mantova, Teatro Diana di Napoli, Teatro Politeama di Palermo, Auditorium San Barnaba di Brescia, Festival Duni di Matera, ed all'estero nel Festival Pianistico Internazionale di Vigo, festival di Toledo e Gioventù Musicale di Siviglia, BoulderBachFestival in Colorado, Sala del Conservatorio Ciaikovsky di Mosca, Smetana Hall e Dvorak Hall a Praga, Nancyphonies Festival in Francia, Ost-West Musikfest in Austria, Moores Opera House in Houston, Festival Enescu a Bucarest, Festival Grieg in Norvegia, Palacio de Bellas Artes e Auditorium Revueltas a Città del Messico, Gates Concert Hall in Denver, Leeum Auditorium in Seoul, Konzerthaus in Klagenfurt, Gasteig Hall in Monaco, Società Chopin di Varsavia, Glenn Gould Studio in Toronto, Malta International Piano Festival, Washington International Piano Festival, Shanghay Piano Festival, Yamaha Concert Hall in Tokyo, Shenzen Piano Festival, Hong Kong City Hall, ecc. ed anche in Bulgaria, Albania, Turchia, Inghilterra, Croazia, Svizzera, Grecia, Israele, Portogallo, Ungheria, Belgio, Serbia, Ucraina, Canada, Argentina, Svezia, Sud Africa, Estonia, Finlandia, Egitto e Brasile.Ha collaborato con direttori quali G. Taverna, M. Bosch, M. Alsop, C. Schulz, M. Zanini, C. Olivieri-Munroe, A. Chernushenko, L. Svarovsky, M. Sieghart, con orchestre quali: Cantelli di Milano, da Camera Fiorentina, Sinfonica di Lecce, Magna Grecia, Sinfonica Siciliana, Solisti Aquilani, Orchestra Sinfonica di Sanremo, Milano Classica, FVG Mittleuropa, Sinfonica Abbruzzese, Radio Bucarest, Sinfonica dello Stato del Messico, Università di Houston, RTV Albanese, Istanbul Chamber Orchestra, Praga Radio Symphony Orchestra, North Czech Philarmonic, Izmir Symphony Orchestra, Iasi State Filarmonica, Czech Philarmonic, Toronto Sinfonia, Philarmonique de Montreal,Jerusalem Symphony, Slovak Filharmonie, Kaerntner Sinfonieorchester, Dubrovnik Symphony Orchestra, New York Chamber Players, Orchestra do Norte Portugal, Thuringen Orchestra, Moravian Philarmonic, Euro Sinfonietta Vienna e recentemente con l'Orchestra della Scala di Milano.Dopo aver debuttato nel 2006 con gran successo nella Weill Hall a New York si è esibito nell'Isaac Stern Auditorium nella Carnegie Hall con la New England Symphony riscuotendo ampi consensi.Di notevole prestigio anche il debutto nella Sala Grande del Konzerthaus a Vienna con la Wiener Mozart Orchestra nel 2006 a cui è seguito nel 2007 un concerto nella Golden Hall del Musikverein.Ha tenuto masterclass per il Conservatorio Ciaikovsky di Mosca, per l'Accademia di Dubrovnik, per molte Università Americane tra le quali Denver-Louisiana-Memphis-Houston-Florida-Vancouver Ecc, per la SMC Accademia di Seoul, il Valletta International Piano Festival, il Conservatorio di Shanghay, Xiamen e Ningbo in Cina ed il Conservatorio di Salonicco, di Valencia e di Sofia e Accademia Orpheus di Vienna. Ha inciso per la Velut Luna e Millenium vari CD di cui è recentemente uscito l'ultimo con il titolo Encores.E' regolarmente invitato in Giurie di Concorsi Pianistici Internazionali (Compositores de Espana - Madrid, Varallo, Osjiek, Monopoli - Barletta, Gante - Pordenone, Parigi, Viardo - Belmont, Principat de Andorra, Cantù, Rachmaninov - Mosca, Iturbi – Valencia, Parnassos – Monterrey, Astana Merei International Competition - Astana, Baltic Piano Competition - Danzica, Baijc Memorial - Novi Sad, Hong Kong International Young Pianist Competition, Nordic Piano Competition - Malmoe, Mozart Piano Competition - Aachen, Louisiana Piano Competition, Cleveland Piano Competition, ecc).Ha ricevuto dal Rotary Club il premio per la cultura Paul Harrys Fellow per tre volte. E Professore Ospite al Conservatorio di Xiamen (Cina) e professore alla Accademia estiva Orpheus di Vienna.Nel 2018 ha ricevuto il Grifone d'Oro, la più alta onorificenza dalla Città di Grosseto.