Teatro a Corte, a Palazzo Beltrani ultimo spettacolo della rassegna

Ultimo appuntamento condi(BT) volge al termine.di Ariano Irpino (AV) metterà in scena lo spettacolodi Carmela Pisano.. La splendida Corte Davide Santorsola ha ospitato dal 19 giugno gli spettacoli frutto di una selezione di lavori di numerose compagnie di tutta Italia che hanno partecipato al Bando Nazionale lanciato dalla Compagnia dei Teatranti A.P.S. di Bisceglie e dall'Associazione delle Arti di Trani., illustre critico letterario, saggista e accademico italiano di origini tranesi.di Carmela Pisano delladi Ariano Irpino (AV). Mancano tre giorni a Natale, e in un tranquillo ospedale fervono i preparativi per la consueta recita di Natale ma anche per un'importante conferenza annuale, trampolino di lancio per uno dei suoi più apprezzati e stimati chirurghi. Tutto è pronto quando irrompe sulla scena una ex infermiera nonché amante del medico, con una sorpresa che rischia di mandare all'aria le proprie aspirazioni professionali. Inizia così una serie convulsa di bugie, travestimenti e reciproci inganni per cercare di salvare la situazione, in una vorticosa ed esilarante girandola di battute e gags scoppiettanti. Farsa Brillante che scivola tra equivoci e situazioni paradossali.Lo spettacolo si terrà all'aperto nel pieno rispetto della normativa anti-Covid-19. Per accedere agli eventi e al museo sarà sempre obbligatorio effettuare la prenotazione. Per vedere lo spettacolo () è indispensabile aver acquistato il biglietto online su www.i-ticket.it , come previsto da normativa anti-Covid19. In alternativa i biglietti possono essere acquistati presso il botteghino di Palazzo Beltrani a partire dalle ore 19:00.Le regole sulla sicurezza anti-contagio adottate dal Palazzo delle Arti Beltrani sono tassative per tutti i partecipanti, l'utilizzo della mascherina è obbligatorio sino al raggiungimento del proprio posto a sedere e i posti sono preassegnati, non sarà possibile alcun tipo di contatto con gli artisti che avranno un percorso ed un'area dedicata, diversa da quella del pubblico.