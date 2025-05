Trani Capitale Europea della Motonautica, dal 05 all'08/06: i dettagli della manifestazione

Social Video 6 minuti Campionato Europeo Off Shore - Trofeo Città di Trani Tonino Lacalamita

LE INTERVISTE

Dott. Marino Masiero, Co-organizzatore e vice presidente Assonautica Italiana

Dott.ssa Paola Valente. Assessora alla Sport della Città di Trani.

Avv. Cecilia di Lernia . Assessora alla Polizia Locale, viabilità e sicurezza della Città di Trani

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

VENERDI' 6 GIUGNO 2025 - Dalle ore 10:00 alle ore 12:00: European Championship 2025 GRAN PRIX CITTA' DI TRANI – TROFEO REGIONE PUGLIA Off Shore classe Race Cat 3D 5000 – FREE PRACTIES – PROVE LIBERE - ORE 16:00 /17:00: SHORT RACE - GARA 1 European Championship Off Shore classe Race Cat 3D 5000

SABATO 7 GIUGNO 2025 - ORE 10:00/11:00: European Championship 2025 GRAN PRIX CITTA' DI TRANI – TROFEO REGIONE PUGLIA - Off Shore classe Race Cat 3D 5000 – FREE PRACTIES – PROVE LIBERE

DOMENICA 8 GIUGNO 2025 Dalle ore 09:30 alle ore 11:00: European Championship 2025 GRAN PRIX CITTA' DI TRANI – TROFEO REGIONE PUGLIA - Off Shore classe Race Cat 3D 5000 – FREE PRACTIES – PROVE LIBERE Dalle ore 12:00 alle ore 13:30: European Championship 2025 GRAN PRIX CITTA' DI TRANI – TROFEO REGIONE PUGLIA Off Shore classe Race Cat 3D 5000 – LONG RACE – GARA LUNGA ORE 15:00 PILOTS RED CARPETS ORE 15:30 PREMIAZIONI ​

EVENTI COLLATERALI SABATO 7 GIUGNO E DOMENICA 8 GIUGNO AREA PORTO Esibizioni di flyboard e freestyle Jet sky OGNI SERA DA VENERDì A DOMENICA PIAZZA TRIESTE Eventi musicali - Area paddock VISITABILE sul molo Santa Lucia.

L'arrivo a Trani del campionato europeo di motonautica è un'iniziativa strategica fortemente voluta dall'amministrazione comunale per rilanciare il turismo e l'economia locale. Forte di una lunga tradizione nell'organizzazione di eventi motonautici, Trani mira a diventare un punto di riferimento internazionale per questo sport.L'evento, con un costo di circa centomila euro, la sui copertura sarà garantita dagli sponsor, dalla Regione Puglia e dalla Città di Trani che riconoscono nella manifestazione il valore per la promozione del territorio, promette una vasta copertura mediatica, incluse Rai Sport e Sky ed con oltre 100 canali Tv internazionali , per un ritorno d'immagine significativo, con l'obiettivo di "bucare lo schermo" e promuovere la città a livello europeo e mondiale.Si punta a un impatto duraturo, come per le tappe adriatiche di Cervia e Rodi Garganico, con un obiettivo triennale da prolungarsi, nel lungo termine, fino a dieci anni e puntando, per il 2026, ad una tappa del Campionato Mondiale Off Shore di Motonautica, sull'esempio di altre località turistiche, vedi Polignano con il Red Bull Cliff Diving, che hanno legato la loro immagine a eventi sportivi. La sicurezza sarà una priorità, con la collaborazione delle forze dell'ordine e la fiducia nella comunità locale per accogliere al meglio i visitatori.Consideriamo Trani una città interessante sotto tutti i punti di vista, primo tra i tanti l'accoglienza internazionale e la capacità di fare turismo di un certo livello. Avevamo bisogno di una terza tappa italiana adriatica ed abbiamo pensato a Trani che contare su una macchina organizzativa rodata da ben 25 anni. L'obiettivo strategico di questi eventi è il turismo, attraverso queste manifestazioni e soprattutto con le immagini che andremo a realizzare durante il campionato si promuoverà la città e il bacino turistico non solo costiero, attraverso la manifestazione sportiva riusciamo a veicolare questa destination turistica in tutta Europa e anche nel mondo. Il ritorno è immediato sull'evento, ma c'è una ricaduta su tutta l'immagine della città. Noi dovremmo riuscire da quest'anno, anche a Trani, come accade a Cervia e Rodi Garganico, a bucare il cosiddetto schermo. Sarà, come si dice in gergo motonautica, un evento croccante.Sicuramente sarà un importante volano sia turistico che economico, questa amministrazione ha voluto fortemente l'evento e siamo orgogliosi di ospitarlo per il suo prestigio e la sua importanza che riporterà Trani sul palcoscenico internazionale della nautica dopo che nel 1993 fu disputato il campionato mondiale di offshore,. Sarà un evento unico non solo di sport ma anche di spettacolo, in grado di valorizzare sia il patrimonio naturale del territorio che la vocazione turistica marinara della nostra città.Significa massima attenzione, massima allerta, chi è chiamato a gestire il tema della sicurezza sa bene non c'è nessuna differenza sia che si tratti di un piccolo evento o di un grande evento dovunque avvenga, l'attenzione per la sicurezza da parte della Polizia Locale e di tutte le altre forze dell'ordine è massima. Siamo preparati ad accogliere le persone che arriveranno sicuramente da tutta Italia, ma adesso che si tratta di un Campionato europeo sicuramente ci saranno persone che arriveranno anche da ogni dove, ma l'ho detto in conferenza stampa e ci tengo a ribadirla: la differenza la fanno i nostri concittadini perché dobbiamo essere noi ad accogliere tutti coloro che verranno e dobbiamo dare il buon esempio, avere pazienza verso le situazioni di criticità che sicuramente si verificano di criticità. Ci sono tanti esempi di concittadini virtuosi che rispettano le norme, che curano la città, che ci aiutano e io dico sempre che sono il nostro sostegno. Beh, questo fa la differenza, avendo ancora una volta tutti un grande fiducia nei concittadini.La manifestazione gode del sostegno delladellaed èorganizzata in partner con la(Union Internationale Motonautique), l', Laed ildi cui si auspicava la presenza in conferenza stampa per poter cogliere ulteriori aspetti di valenza sportiva dell'evento.