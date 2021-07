Tutto pronto a Palazzo Beltrani per la terza edizione della rassegna “Jazz a Corte”

Tutto è pronto a Palazzo Beltrani a Trani (BT) per "Jazz a Corte".Si comincia domenica 4 luglio con la rassegna giunta alla sua III edizione grazie all'alto gradimento di pubblico per la presenza di nomi di gran pregio del panorama jazzistico italiano e internazionale. Un omaggio al jazz e allo swing e alle sue declinazioni, da segnare in agenda e da godere nella corte en plein air del Palazzo nobiliare, dedicata al pianista tranese prematuramente scomparso Davide Santorsola. Palazzo Beltrani, sede della Pinacoteca Ivo Scaringi e contenitore culturale a tutto tondo della città di Trani, riparte con nuovo sprint anche dalla musica, dopo questi difficili mesi di sosta forzata a causa della pandemia. Negli ultimi anni, con la gestione di Niki Battaglia, il Palazzo si è vestito di mostre di caratura internazionale e di musica straordinaria, dai concerti di musica colta ai grandi dello scenario del jazz.Con il patrocinio dell'Assessorato alle culture del Comune di Trani e di Costa Sveva, l'Associazione DELLE ARTI, in collaborazione con il Dino Risi Jazz Corner di Trani, organizza questa terza edizione che conclama la riapertura dei battenti del Palazzo alle attività artistiche con una straordinaria offerta culturale in assoluta sicurezza. Il concerto si terrà all'aperto nel pieno rispetto della normativa anti-Covid-19.La direzione artistica del festival anche quest'anno è affidata a Ilario De Marinis, il contrabbassista pugliese che nella sua carriera ha suonato tra gli altri anche con il grande trombettista Chet Baker.Si parte con "Dee'sco Swing Project" di Joy e Maragno Quintet, un programma accattivante che metterà in risalto tutte le qualità dei solisti e delle due voci, quella di Dee Dee Joy e Larry Franco, accreditati dalla stampa internazionale come il miglior duo vocale europeo. "Dee'sco Swing Project" nasce dall'incontro artistico tra Dee Dee Joy e Cosimo Maragno, un sodalizio che è stato poi suggellato da un cd dal titolo omonimo. Un progetto musicale che si sviluppa insieme a musicisti di un certo "peso", che definiremmo All Stars, poiché vanta la presenza di Bepi D' Amato al clarinetto, Larry Franco al pianoforte e alla voce e Ilario De Marinis al contrabbasso. In questa formazione, Dee Dee Joy si presenta nella duplice veste di jazz singer e brushwoman, co-leader insieme al chitarrista Cosimo Maragno.La rassegna prosegue per tutti i palati jazz, domenica 18 luglio con "Sax in Progress" del Michele Carrabba Quartet. Il quartetto, composto da Michele Carrabba (sax), Nico Marziliano (piano), Ilario De Marinis (contrabbasso) e Donato Castagna (batteria), proporrà una scaletta fra i brani più rappresentativi del repertorio dei più noti sassofonisti.Agosto inizia con il Stefania Dipierro Trio che domenica primo delizierà il pubblico con "Amore, Bis". Un filo d'oro mai sfilacciatosi tra la cantante Stefania Dipierro e il pianista Piero Vincenti che dagli anni '90 del Fez di Nicola Conte porta questo duo a muoversi su repertori italiani, brasiliani, jazz e pop e ci conduce in giro per il mondo attraverso le canzoni che hanno segnato epoche indimenticabili. Daranno vita, accompagnati dal batterista Fabio Accardi, ad un concerto che ristora la sete di emozioni rendendo omaggio a grandi interpreti e autori come Elis Regina, Chico Buarque, Mina e Vanoni, Fossati, Carmen McRae, Michel Legrand e tanti altri.Nel giorno più caldo dell'anno, a Ferragosto, sarà il Francesco Greco Ensemble ad esibirsi nel suo "Violin Live Show", un concerto che magnifica il violino come il principe degli strumenti, grazie alla maestria di Francesco Greco al violino, accompagnato da Daniele Dettoli alle tastiere, Antonio Cascarano al basso, Mino Inglese alla batteria. Un "concerto maratona" dove il violinista farà ascoltare attraverso il suo violino e il suo ensemble tutti o quasi i generi musicali, dalla lirica al jazz, dalla canzone d'autore allo zigano, da Mascagni a Velasquez, ecc…Domenica 22 agosto sul palco di Corte Santorsola il concerto che avrebbe dovuto essere l'anteprima di questa terza edizione, "Jazz On Air" con il Larry Franco Quartet (in quella data infatti sarà recuperato il concerto previsto per il 6 giugno 2021). Larry Franco e Dee Dee Joy presenteranno il loro nuovo lavoro discografico con la partecipazione del pluristrumentista Attilio Troiano e il contrabbassista Ilario De Marinis.La terza edizione della rassegna "Jazz a Corte" si chiuderà con uno dei più longevi gruppi del jazz pugliese. Vito Di Modugno all'organo hammond, Guido Di Leone alla chitarra e Mimmo Campanale alla batteria si esibiranno nel progetto "Con Alma Trio". Il tipico Organ Trio, il cui nome è ispirato al titolo di un famoso brano di Dizzy Gillespie "Con Alma", proporrà un repertorio di originals, standards jazz e un omaggio a due punti di riferimento di questo stile come Wes Montgomery e Jimmy Smith.Per accedere ai concerti sarà sempre obbligatorio effettuare la prenotazione, compilando con i propri dati il modulo on line https://forms.gle/foMpdoZaQRWYGcUM6. Anche l'acquisto dei biglietti dovrà avvenire on line sulla piattaforma i-ticket al link: https://www.i-ticket.it/eventi/dee-sco-swing-project-festival-jazz-a-corte-2021-davide-santorsola, in alternativa i biglietti potranno essere acquistati al botteghino di Palazzo Beltrani a partire dalle ore 19:00.Ticket del concerto (15 euro intero, 10 euro ridotto per over 65 e associazioni convenzionate).L'utilizzo della mascherina è obbligatorio fino al raggiungimento del proprio posto a sedere e in ogni spostamento dallo stesso. Poiché i concerti si svolgeranno all'aperto, una volta preso posto si potrà far a meno della mascherina.