Trani - Parco De Gemmis. Foto Luciano Zitoli
Attualità

Un nuovo spazio verde per la città: inaugurato il parco di viale De Gemmis

Inaugurato ieri il parco urbano spazio vitale per l'itero quartiere

Trani - giovedì 25 dicembre 2025 10.59
Ieri, 24 dicembre, nel giorno della vigilia, alle ore 17, in condivisione d'intenti con la Parrocchia dello Spirito Santo e don Michele Caporusso, è stato aperto al pubblico il parco urbano di viale De Gemmis, situato al centro del lotto edificato dalla Di Leo Costruzioni. L'opera rappresenta uno spazio vitale per l'intero quartiere, da tempo carente di luoghi aperti dedicati alle relazioni umane. La superficie del parco è di circa 6.000 metri quadrati, con aree a verde, spazi di sosta e relax dotati di arredo urbano. Sono stati realizzati inoltre parcheggi pubblici, strategici, considerando la vicinanza alla litoranea, particolarmente frequentata nei periodi estivi da turisti e bagnanti.

Lungo viale De Gemmis è stato realizzato un ampio viale alberato che unisce idealmente via Malcangi a corso don Luigi Sturzo, mentre nella parte mediana si estende il corpo centrale del parco, delimitato da attraversamenti pedonali. L'area è suddivisa in quattro quadranti da vialetti pedonali che confluiscono in uno spazio circolare centrale, al cui centro è collocata una pianta di ulivo secolare. Sono presenti due aree di forma trapezoidale pavimentate con materiale anti‑trauma: una dedicata allo spazio giochi per bambini, l'altra destinata alle attività fitness. Il progetto porta la firma dell'architetto Emanuele Calvi e dell'ingegner Domenico Vaccanio. Una menzione doverosa va anche ai compianti ing. Mario Albanese e geom. Michele Lops, professionisti che hanno svolto un ruolo fondamentale nell'intero processo urbanistico ed edilizio del comparto.
  • Comune di Trani
