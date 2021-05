"Una gara nel cuore": l'esordio letterario della giovane tranese Samuela De Simone

Studentessa in Economia e Commercio coltiva la sua passione per i libri

Ha vent'anni, studia Economia e Commercio, ma adora leggere. E scrivere. Libri, naturalmente. La giovane tranese Samuela De Simone ha appena messo nero su bianco la sua grande passione e ha scritto e pubblicato il suo primo romanzo rosa, dal titolo "Una gara nel cuore", un godibilissimo racconto del genere "contemporary romance".Samuela, neo-autrice, classe 2001 vive a Trani. Diplomata al Liceo delle Scienze Umane "De Sanctis", attualmente frequenta il secondo anno della facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bari. Ha un bookblog chiamato "Ladyrosebook blog", fondato nel maggio 2020, e un profilo Instagram (sam_authorandbooks), dedicati alle recensioni dei romanzi rosa che adora leggere."Mi piace condividere questa mia passione – racconta – in realtà scoperta da poco, con il pubblico". Il suo primo romanzo si intitola "Una gara nel cuore", nato in seguito alla partecipazione ad un concorso, del quale si attendono ancora gli esiti.La trama: Allison Cooper, originaria dell'Italia, si traferisce a Denver per seguire finalmente il suo sogno … studiare economia all' Università di Denver, insieme alle sue amiche d'infanzia. Il primo giorno di università incontrerà Mason, il quale l'aiuterà ad ambientarsi nella nuova città, che nasconde delle meraviglie ma anche dei luoghi molto apprezzati, durante il weekend, soprattutto dai giovani. Proprio in uno di questi posti conoscerà Jake Smith, popolare studente al mattino e noto motociclista di gare clandestine la notte, in sella alla sua Supermotard. Cosa succederà se un motociclista ed una studentessa modello dovessero incontrarsi anche di giorno? Riuscirà Allison ad abbattere i suoi timori dovuti dal giudizio?Samuela è una "millenial": è su Instagram e possiede un Blog