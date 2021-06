Una tavola più grande, giunge a conclusione il progetto contro gli sprechi alimentari

Giovedì 17 giugno alle ore 18 a Palazzo Beltrani si svolgerà l'evento conclusivo del progetto "Una tavola più grande" che ha visto coinvolto 3 Ambiti sociali di zona e 17 partners, realizzato nelle città di Trani, Bisceglie, Andria e Barletta, grazie ad un apposito finanziamento regionale di 102mila euro ottenuto nell'ambito di un avviso pubblico nato in virtù della legge regionale 13 del 18 maggio 2017 con la quale la Regione Puglia ha inteso valorizzare e promuovere le azioni finalizzate al recupero ed alla redistribuzione degli sprechi alimentari da destinare al consumo umano e animale.Obiettivo generale del progetto portato avanti dagli Ambiti è stato quello di creare un sistema mutualistico unitario ed integrato capace di chiudere la filiera del "No spreco", attraverso la creazione di una piattaforma informatica, una rete di condivisione di luoghi, mezzi e volontari (che prima operavano in maniera autonoma), un più capillare ed efficiente sistema di raccolta, distribuzione e somministrazione degli alimenti, la formazione dei volontari, la sensibilizzazione di operatori del settore agroalimentare, enogastronomico e farmaceutico nonché di studenti e cittadini.E' stata una sfida educativa e sociale che i soggetti coinvolti hanno saputo raccogliere e vincere, dimostrando la propria eccellenza, grazie alla costruzione di una rete virtuosa con finalità solidaristiche, presupposto fondamentale per iniziative sinergiche e trasversali. Al progetto hanno lavorato gli Ambiti territoriali di Barletta, Andria e Trani-Bisceglie, l'associazione Orizzonti Aps, la Caritas di Trani Bisceglie Barletta, Terre solidali impresa sociale, Delfino blu Odv, L'albero della vita Odv, Caritas Andria, Buon samaritano Aps, Misericordia Andria, Il colore degli anni Odv, Misandria Srl, Casa accoglienza Santa Maria Goretti, l'associazione Scartoff, Legambiente Trani, Animaterra, l'Istituto alberghiero Aldo Moro di Trani, il Rotary club Bisceglie e la Croce rossa di Barletta.All'incontro, organizzato quale resoconto finale del progetto realizzato, parteciperanno i sindaci delle quattro città coinvolte, ovvero Amedeo Bottaro (sindaco di Trani), Cosimo Damiano Cannito (sindaco di Barletta), Giovanna Bruno (sindaco di Andria), Angelantonio Angarano (sindaco di Bisceglie) e l'assessore regionale al welfare, Rosa Barone. Prevista la diretta Facebook sulla pagina ufficiale della Città di Trani. L'incontro sarà introdotto da Alessandro Attolico, dirigente dell'ufficio del piano di zona Trani Bisceglie.