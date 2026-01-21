L’Asd Trani espugna Barletta: Borgovilla sconfitto 0-5

Terza Categoria, è terminata, domenica 18 gennaio, la 13esima giornata di campionato:, reduce dall'amara sconfitta interna contro l'Adelfia, riprende nel migliore dei modi il proprio percorso, battendo il: sul sintetico del 'Manzi-Chiapulin' terminaper i tranesi, in un match senza storia. Decidono le firme di Di Bari, Zagaria, Pappalettera e Grimaldi, autore di una doppietta.In termini di classifica, i biancazzurri consolidano la, salendo a quota. La vetta è ancora distante sette lunghezze. In questo momento, la situazione narra Football Acquaviva 32, Footballite Adelfia 30, Pugliese 29, Liberty Bari 26,, Atletico Bisceglie 23.Quanto alla cronaca, lo spartito del match è chiarissimo sin dai primi minuti: Zagaria colpisce in pieni i legni ma, al 20', ci pensa Di Bari a sbloccare il risultato, ben servito da Conversano. Si va a riposo sullo 0-1. Nella ripresa è show dei tranesi: al 48' sale in cattedra Grimaldi che salta il portiere e firma lo 0-2. Dieci minuti più tardi è il turno di Zagaria che, con un pregevole mancino a giro, insacca lo 0-3. Al 75' ci pensa nuovamente Grimaldi, e successivamente Pappalettera, a siglare lo 0-4 ed il definitivo 0-5. Termina qui: