Calcio
L’Asd Trani espugna Barletta: Borgovilla sconfitto 0-5
I tranesi consolidano la quinta posizione in classifica
Trani - mercoledì 21 gennaio 2026 15.33
Terza Categoria, è terminata, domenica 18 gennaio, la 13esima giornata di campionato: l'Asd Trani, reduce dall'amara sconfitta interna contro l'Adelfia, riprende nel migliore dei modi il proprio percorso, battendo il Borgovilla Sport: sul sintetico del 'Manzi-Chiapulin' termina 0-5 per i tranesi, in un match senza storia. Decidono le firme di Di Bari, Zagaria, Pappalettera e Grimaldi, autore di una doppietta.
In termini di classifica, i biancazzurri consolidano la quinta posizione, salendo a quota 25 punti. La vetta è ancora distante sette lunghezze. In questo momento, la situazione narra Football Acquaviva 32, Footballite Adelfia 30, Pugliese 29, Liberty Bari 26, Asd Trani 25, Atletico Bisceglie 23.
Quanto alla cronaca, lo spartito del match è chiarissimo sin dai primi minuti: Zagaria colpisce in pieni i legni ma, al 20', ci pensa Di Bari a sbloccare il risultato, ben servito da Conversano. Si va a riposo sullo 0-1. Nella ripresa è show dei tranesi: al 48' sale in cattedra Grimaldi che salta il portiere e firma lo 0-2. Dieci minuti più tardi è il turno di Zagaria che, con un pregevole mancino a giro, insacca lo 0-3. Al 75' ci pensa nuovamente Grimaldi, e successivamente Pappalettera, a siglare lo 0-4 ed il definitivo 0-5. Termina qui: Borgovilla Sport 0-5 Asd Trani.
