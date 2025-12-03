Asd Trani
L’Asd Trani si avvicina alla vetta: Warriors Bari battuto in rimonta 3-2

I tranesi si portano a due lunghezze dal primo posto

Trani - mercoledì 3 dicembre 2025 9.34
Terza Categoria, è terminata domenica 30 novembre, la 7^giornata di campionato: l'Asd Trani, reduce dalla preziosa vittoria dello scorso turno contro la New Carpediem Barletta, centra il secondo successo consecutivo, battendo la Warriors Bari, al termine di una partita folle. Sul sintetico del 'Capirro Sport Village' termina 3-2 a favore dei tranesi. Partita decisa dalle reti di Ferrante, Vino e Balducci.

Con questi tre punti, gli uomini di mister Petrocelli si avvicinano nuovamente alla vetta della classifica che, in questo momento, recita Atletico Bisceglie 16, Pugliese 16, Football Acquaviva 16, Footballite Adelfia 14, Asd Trani 14, Liberty Bari 13. Un risultato dunque fondamentale per i biancazzurri, che continuano il proprio percorso di crescita.

Quanto alla cronaca, sono gli ospiti a passare subito in vantaggio, con la punizione dal limite di Basile che sorprende Angarano: 0-1. Tre minuti più tardi intervento provvidenziale di Zagaria per evitare il raddoppio barese. Al 10' l'Asd Trani pareggia i conti: diagonale perfetto di Ferrante, ben servito da Balducci, ed è 1-1. È la scintilla che accende i tranesi che, prima con Pistillo e poi con Balducci, vanno vicinissimi alla rimonta. Si va a riposo in parità.

La ripresa inizia con le manovre offensive dell'Asd Trani: prima Fucci e successivamente Guglielmi non riescono a centrare in pieno l'obiettivo. Al 70' i Warriors Bari passano nuovamente in vantaggio: calcio piazzato che termina sulla traversa, sulla respinta si fa trovare pronto l'attaccante avversario che firma l'1-2. Da qui in avanti è un assedio di marca tranese: all'82' Zagaria inventa una traiettoria per Balducci, steso in area di rigore: penalty assegnato e magistralmente realizzato da Vino che non sbaglia: 2-2. I biancazzurri ci credono e, all'88' completano la seconda rimonta di giornata, con il colpo di testa di Balducci che non lascia scampo al portiere ospite: 3-2. Al 95' Angarano compie un miracolo per evitare il nuovo pari del Warriors. Termina qui: Asd Trani 3-2 Warriors Bari.
