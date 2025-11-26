Asd Trani
Asd Trani
Calcio

L’Asd Trani torna alla vittoria: battuta 1-2 la New Carpediem Barletta

Un successo che proietta i tranesi al quinto posto in classifica

Trani - mercoledì 26 novembre 2025 17.53
Terza Categoria: torna al successo l'Asd Trani che, sabato 22 novembre, è scesa in campo per la 6^giornata di campionato: sul sintetico del 'Manzi-Chiapulin' i tranesi ottengono un successo di prestigio contro la New Carpediem Barletta, sconfitta in rimonta 1-2, al termine di una sfida molto combattuta, decisa dalla rete di Balducci e da un autogol.

Un risultato che rilancia l'Asd Trani nelle zone di vertice: con questi tre punti infatti, i biancazzurri si riportano al 5^posto, salendo a quota 11 punti, cinque in meno dalla vetta, ben presidiata dal Pugliese. In questo momento, la graduatoria recita Pugliese 16, Footballite Adelfia 14, Atletico Bisceglie 14, Football Acquaviva 13, Asd Trani 11.

Quanto alla cronaca, la prima frazione di gioco è di marca tranese: prima Vino e successivamente De Giacomo vanno vicinissimi al vantaggio. Ci proveranno anche Conversano e Zagaria per i padroni di casa, stesso esito. si va a riposo sullo 0-0. Da sottolineare anche un miracolo di Rocchitelli.

Nella ripresa, come accaduto più volte, l'Asd Trani cala di intensità, concedendo spazio agli avversari. Al 69' la New Carpediem sblocca il risultato, con un tiro dalla distanza: 1-0. Pronta ed immediata la reazione degli uomini di Petrocelli, bravo ad inserire Balducci che, a 19' dal suo ingresso in campo, pareggia i conti: 1-1. All'87' i biancazzurri completano la rimonta: tiro-cross insidioso di Di Bari, ed ecco la deviazione beffarda di un difensore avversario che compie un autogol: 1-2.

Prova di forza e determinazione quella dei tranesi che, nel prossimo turno, ospiteranno il Warriors Calcio Bari.
