La Juve Trani apre le porte ai più piccoli: in programma tre giornate di open-day

Appuntamento a martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, presso il Centro Jobel

Trani - lunedì 15 settembre 2025 15.26 Comunicato Stampa
La ASD New Juve Trani Basket apre le proprie porte per i piccoli che vogliono avvicinarsi al mondo della pallacanestro con ben tre giornate di Open Day.

Anche quest'anno il minibasket sarà completamente GRATUITO per tutti, perché crediamo che il basket debba essere prima di tutto un'occasione di gioco, amicizia e inclusione, accessibile a ogni bambino e bambina che voglia avvicinarsi a questo sport.

Vieni a trovarci Martedì 16, Mercoledì 17 e Giovedì 18 settembre, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso il Centro Jobel per scoprire da vicino tutte le attività targate Juve Trani. Saranno tre giornate dedicate al divertimento, allo sport e alla condivisione, per avvicinarsi al basket in modo semplice e coinvolgente.

Negli anni scorsi il nostro minibasket ha fatto divertire tantissimi bambini e bambine ed è stato un vero successo!

Per info:
347 571 8967 Ninni Ferri
347 836 0703 Cristina di Lernia
  • Juve Trani
