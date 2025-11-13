Pari e spettacolo tra Atletico Bisceglie e Asd Trani: tranesi ancora imbattuti

: quarto risultato utile consecutivo perche, domenica 9 novembre, è scesa in campo per la 4^giornata di campionato: sul sintetico del 'Di Liddo' di Bisceglie terminacontro, al termine di una partita spettacolare, da entrambe le parti. Un punto che, in fin dei conti, accontenta sia una che l'altra società.L'Asd Trani conferma quanto detto più volte:, con due vittorie e due pareggi che, in termini di classifica, sono valsi il, a pari punti con la Footballite Adelfia. Guidano, a quota 10, Liberty Bari 1908, Football Acquaviva e Pugliese.Quanto alla cronaca del match, è dei tranesi la primissima occasione, con Pistillo che colpisce in pieno la traversa. Qualche minuto più tardi, l'Atletico Bisceglie passa in vantaggio con Liso, al termine di un contropiede ben orchestrato: 1-0. Al 20' arriva anche la rete del 2-0 ma, prima dell'intervallo, il Trani accorcia le distanze con Grimaldi, abile a realizzare il calcio di rigore. Si va a riposo sul 2-1.La ripresa continua a regalare le stesse emozioni dei primi 45' di gioco: ancora Grimaldi, in seguito ad una mischia, riesce a spedire la sfera in porta, siglando la rete del 2-2 ma, poco dopo, i biscegliesi si riportano avanti, sempre su calcio di rigore: 3-2. Il cuore dell'Asd Trani però, porta all'ennesimo pareggio: questa volta il protagonista è Guglielmi che, con furbizia, firma il definitivo 3-3. Nel finale Vino va vicinissimo al gol-vittoria, senza riuscirci.Nel prossimo turno, i tranesi ospitano, al 'Capirro Sport Village', la Fulgor Molfetta, con l'obiettivo primario di tornare ai tre punti, in seguito a due pareggi ricchi di determinazione e tanto cuore.