Calcio
Prima sconfitta stagionale per l’Asd Trani: passa la Fulgor Molfetta 1-2
I tranesi, dopo un buon primo tempo, calano nella ripresa, subendo la rimonta
Trani - mercoledì 19 novembre 2025 07.30
Terza Categoria: prima sconfitta stagionale per l'Asd Trani che, sabato 15 novembre, è scesa in campo per la 5^giornata di campionato: sul sintetico del 'Capirro Sport Village' passa la Fulgor Molfetta 2009, vittoriosa in rimonta 1-2, al termine di una partita molto combattuta. Per i tranesi in rete Corrieri.
Un risultato che allontana Grimaldi e compagni dalle zone di vertice: infatti, l'Asd Trani è scivolata, dopo questo turno, al 7^posto in classifica, a quota 8 punti, cinque in meno dalla vetta. In questo momento la graduatoria recita Pugliese 13, Footballite Adelfia 11, Atletico Bisceglie 10, Football Acquaviva 10, Liberty Bari 10, Next Club 9 e Asd Trani 8.
Quanto alla cronaca, i primi venti minuti sono di marca tranese che, prima con Pistillo e poi con Vino, sfiorano il vantaggio. Al 20' la Fulgor Molfetta colpisce in pieno il palo ma, poco dopo, il Trani sblocca la gara, grazie ad una punizione potente e centrale di Corrieri che trafigge il portiere avversario. Si va a riposo sull'1-0.
Nella ripresa, la squadra allenata da Petrocelli cala di concentrazione ed intensità. Ne approfittano gli ospiti che, al 75', pareggiano i conti, grazie ad un sinistro tagliente dal limite dell'area di Demaj, sul quale l'estremo difensore tranese poteva decisamente fare meglio: 1-1. Continua l'arrembaggio dei molfettesi che, all'88', completano la rimonta, con la firma di Cantatore che in mischia sigla la rete del definitivo 1-2. Nel prossimo turno, l'Asd Trani sarà ospite della New Carpediem.
