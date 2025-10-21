Asd Trani
Asd Trani
Calcio

Terza Categoria, è iniziata la stagione dell’Asd Trani: vittoria di misura contro il Next Club

Il match terminerà 1-0 per i tranesi, al termine di un'ottima prova

Trani - martedì 21 ottobre 2025 18.43
L'avventura dell'Asd Trani, nel campionato di Terza Categoria, è iniziata nel migliore dei modi: nel pomeriggio di domenica infatti, i ragazzi allenati da mister Petrocelli, sul sintetico del 'Capirro Sport Village', hanno battuto, con una vittoria di misura, il Next Club, società barese, grazie alla rete di Vino.

Un esordio da incorniciare per i tranesi che, in questa stagione, hanno tutte le intenzioni di assumere un ruolo da protagonisti, in quello che si preannuncia, ad una giornata dall'inizio, un girone piuttosto equilibrato, composto dalle seguenti squadre: New Carpediem (BT), Football Acquaviva (BA), Footballite Adelfia (TU), Pugliese (TU), Real Molfetta, Liberty Bari, Atletico Bisceglie, Next Club (BA), Warriors Calcio Bari, Bisceglie Next Gen, Borgovilla Sport (BT), Fulgor Molfetta e New Team Cellamare.

Tante società ambiziose, giovani e con tanta voglia di far bene. Il Trani, però, può contare su un ottimo organico, come dimostrato dalla sfida di domenica, terminata 1-0: quanto alla cronaca, in apertura di match, i tranesi - in tenuta arancione - passano subito in vantaggio, con la rete che porta la firma di Vino, ben servito da Guglielmi, in quello che risulterà, alla fine, la rete che indirizzerà e deciderà il match a favore dell'Asd Trani che tornerà in campo domenica prossima, ospite del New Team Cellamare. Foto di Sergio Porcelli.
