Terza Categoria, è iniziata la stagione dell’Asd Trani: vittoria di misura contro il Next Club

L'avventura, nel campionato di, è iniziata nel migliore dei modi: nel pomeriggio di domenica infatti, i ragazzi allenati da mister Petrocelli, sul sintetico del 'Capirro Sport Village', hanno, con una vittoria di misura, il, società barese, grazie alla rete di Vino.Unper i tranesi che, in questa stagione, hanno tutte le intenzioni di assumere un ruolo da protagonisti, in quello che si preannuncia, ad una giornata dall'inizio, un, composto dalle seguenti squadre: New Carpediem (BT), Football Acquaviva (BA), Footballite Adelfia (TU), Pugliese (TU), Real Molfetta, Liberty Bari, Atletico Bisceglie, Next Club (BA), Warriors Calcio Bari, Bisceglie Next Gen, Borgovilla Sport (BT), Fulgor Molfetta e New Team Cellamare.Tante società ambiziose, giovani e con tanta voglia di far bene. Il Trani, però, può contare su un ottimo organico, come dimostrato dalla sfida di domenica, terminata: quanto alla cronaca, in apertura di match, i tranesi - in tenuta arancione - passano subito in vantaggio, con la rete che porta la firma di, ben servito da Guglielmi, in quello che risulterà, alla fine, la rete che indirizzerà e deciderà il match a favore dell'Asd Trani che tornerà in campo domenica prossima, ospite del New Team Cellamare. Foto di Sergio Porcelli.