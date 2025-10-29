Calcio
Terza Categoria, l’Asd Trani a punteggio pieno: cuore e grinta contro la New Team Cellamare
A Capurso termina 1-2 per i tranesi, al termina di una gara molto combattuta
Trani - mercoledì 29 ottobre 2025 10.21
Terza Categoria: seconda vittoria consecutiva per l'Asd Trani che, domenica 26 ottobre, è scesa in campo per la 2^giornata di campionato: al 'Comunale' di Capurso termina 1-2 per i tranesi, vittoriosi contro la New Team Cellamare. Una gara combattuta, per tutti i novanta minuti, decisa dall'eurogol di Pistillo e dalla rete, ad un quarto d'ora dal termine, di Pizzichillo.
Un inizio di stagione magistrale per i biancazzurri che guidano la classifica a punteggio pieno, assieme a Football Acquaviva e Pugliese. Quanto alla cronaca, al 21' ci pensa Alessio Pistillo, con una punizione esemplare, a portare avanti i suoi: 0-1. I tranesi non sfruttano qualche opportunità per il raddoppio e, al 34', il Cellamare pareggia, grazie ad un calcio piazzato di Addriso, condizionato fortemente dal vento: 1-1. Si va a riposo in parità.
Nella ripresa, inevitabile l'abbassamento di ritmo, con Petrocelli che opta per forze fresche, e fa benissimo: al 74', il neo-entrato Pizzichillo, con furbizia e bravura, riesce a siglare la rete del definitivo 1-2. Lo stesso '19' è protagonista nel quarto d'ora seguente: prima si divora la doppietta personale e, all'84', viene espulso dal direttore di gara ma, l'Asd Trani, con sacrificio e compattezza, riesce a portare a casa l'intera posta in palio.
