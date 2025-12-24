Terza Categoria, l’Asd Trani chiude l’anno con un pareggio: è 2-2 contro la Next Gen Bisceglie

Terza Categoria, è terminata domenica 21 dicembre la 10^giornata di campionato:, reduce dal preziosissimo successo interno contro la Liberty Bari, continua il proprio periodo positivo, pareggiando contro la: sul sintetico del 'Di Liddo' termina, al termine di una partita ricca di emozioni. A segno per i tranesi Sciancalepore e Pappalettera.Con questo pareggio, gli uomini di mister Petrocelli, rimanendo così ancorati alla zona playoff, con la vetta distante sei lunghezze. In questo momento, la graduatoria recita Football Acquaviva 25, Pugliese 23, Footballite Adelfia 21, Liberty Bari 19,, Atletico Bisceglie 17. Un punto che dunque permette ai tranesi di concludere il 2025 con positività, dando seguito alle importanti prestazioni precedenti.Quanto alla cronaca, dopo un ottimo avvio di gara, l'Asd Trani passa in vantaggio con Sciancalepore che, ben servito da Grimaldi, si immola verso la porta, battendo il portiere avversario: 0-1. Pronta la reazione dei biscegliesi, che trovano il pareggio su palla inattiva con Camporeale, che sigla la rete con cui si andrà a riposo: 1-1.Al 60' i tranesi si portano nuovamente avanti: bellissima realizzazione di Pappalettera che, con un tiro-cross perfetto, firma l'1-2. L'Asd Trani avrà più volte l'opportunità per chiudere la partita, ma all'ultimo secondo del match il Bisceglie centra il nuovo pari, grazie ad Evangelista che, dopo una mischia in area di rigore, trafigge Angarano. Termina così: