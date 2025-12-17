Asd Trani
Asd Trani
Calcio

Terza Categoria, l’Asd Trani continua a vincere: Liberty Bari battuto in rimonta 2-1

Tranesi che rimangono ancorati alle zone alte di classifica

Trani - mercoledì 17 dicembre 2025
Terza Categoria, è terminata domenica 8 dicembre la 9^giornata di campionato: l'Asd Trani, reduce dal prezioso pareggio esterno contro i bitontini della Pugliese, centra la quinta vittoria stagionale, battendo in rimonta il Liberty Bari 1909: sul sintetico del 'Capirro Sport Village' termina 2-1 per i tranesi, al termina di una partita decisa dalle reti di Di Bari e Grimaldi, bravi a ribaltare il vantaggio iniziale firmato Spagnuolo.

Con questo successo, gli uomini di mister Petrocelli salgono a quota 18 punti in classifica, rimanendo così ancorati alle zone di vertice, con la vetta distante 4 lunghezze. In questo momento, la graduatoria recita Football Acquaviva 22, Pugliese 20, Footballite Adelfia 18, Asd Trani 18, Atletico Bisceglie 17, Liberty Bari 16. Una vittoria che dunque certifica il momento di forma dei biancazzurri.

Quanto alla cronaca, i tranesi non approcciano benissimo alla gara, con un errore in uscita di Angarano che favorisce il vantaggio ospite con Spagnuolo: 0-1. Reazione immediata dell'Asd Trani, con i tentativi di Fucci e Di Bari. Si va a riposo con i baresi avanti. Al 48' Balducci colpisce in pieno la traversa, ma al 54' ecco il meritato pareggio: Fucci, scattato sul filo del fuorigioco, serve al momento giusto Di Bari che non può sbagliare: 1-1. Al 67' il Trani completa la rimonta: conclusione di Balducci, sfera che rimane vagante in area con Di Bari che prova al conclusione, respinta dal portiere che nulla può sul tap-in di Grimaldi: 2-1. Il Liberty Bari cercherà disperatamente di ristabilire la parità, ma la difesa tranese non concede nulla. Termina qui: Asd Trani 2-1 Liberty Bari 1909.
  • Asd Trani
Altri contenuti a tema
Terza Categoria, l’Asd Trani non va oltre lo 0-0 nello scontro diretto al vertice contro la Pugliese Terza Categoria, l’Asd Trani non va oltre lo 0-0 nello scontro diretto al vertice contro la Pugliese Sono i bitontini a fare la partita, sbagliando clamorosamente due calci di rigore
L’Asd Trani si avvicina alla vetta: Warriors Bari battuto in rimonta 3-2 Calcio L’Asd Trani si avvicina alla vetta: Warriors Bari battuto in rimonta 3-2 I tranesi si portano a due lunghezze dal primo posto
L’Asd Trani torna alla vittoria: battuta 1-2 la New Carpediem Barletta L’Asd Trani torna alla vittoria: battuta 1-2 la New Carpediem Barletta Un successo che proietta i tranesi al quinto posto in classifica
Prima sconfitta stagionale per l’Asd Trani: passa la Fulgor Molfetta 1-2 Prima sconfitta stagionale per l’Asd Trani: passa la Fulgor Molfetta 1-2 I tranesi, dopo un buon primo tempo, calano nella ripresa, subendo la rimonta
Pari e spettacolo tra Atletico Bisceglie e Asd Trani: tranesi ancora imbattuti Calcio Pari e spettacolo tra Atletico Bisceglie e Asd Trani: tranesi ancora imbattuti Al ‘Di Liddo’ termina 3-3, al termine di una partita ben giocata dai biancazzurri
Terza Categoria, pari e rimpianti per l’Asd Trani: è 0-0 con il Football Acquaviva Terza Categoria, pari e rimpianti per l’Asd Trani: è 0-0 con il Football Acquaviva I tranesi scivolano al secondo posto in classifica
Terza Categoria, l’Asd Trani a punteggio pieno: cuore e grinta contro la New Team Cellamare Terza Categoria, l’Asd Trani a punteggio pieno: cuore e grinta contro la New Team Cellamare A Capurso termina 1-2 per i tranesi, al termina di una gara molto combattuta
Terza Categoria, è iniziata la stagione dell’Asd Trani: vittoria di misura contro il Next Club Terza Categoria, è iniziata la stagione dell’Asd Trani: vittoria di misura contro il Next Club Il match terminerà 1-0 per i tranesi, al termine di un'ottima prova
Il Consiglio Comunale della Città di Trani è convocato in adunanza ordinaria a Palazzo Palmieri per il giorno lunedì 22 dicembre 2025
17 dicembre 2025 Il Consiglio Comunale della Città di Trani è convocato in adunanza ordinaria a Palazzo Palmieri per il giorno lunedì 22 dicembre 2025
Raffaella Merra interviene sulla proroga dei servizi a Villa Guastamacchia: "... ma il vecchietto dove lo metto è ... solo uno spot elettorale? "
17 dicembre 2025 Raffaella Merra interviene sulla proroga dei servizi a Villa Guastamacchia: "... ma il vecchietto dove lo metto è ... solo uno spot elettorale?"
Intervista esclusiva: "Polemiche sul Natale a Trani, bilancio forte o spesa folle? Il Sindaco Bottaro risponde sulla delibera da € 585.000 "
17 dicembre 2025 Intervista esclusiva: "Polemiche sul Natale a Trani, bilancio forte o spesa folle? Il Sindaco Bottaro risponde sulla delibera da € 585.000"
Piazza Scolanova, Trani si Illumina della musica che unisce, torna il pianoforte libero, nel cuore del Centro Storico
17 dicembre 2025 Piazza Scolanova, Trani si Illumina della musica che unisce, torna il pianoforte libero, nel cuore del Centro Storico
Dalla decomposizione all'idrogeno: l'ingegnere tranese Emanuele Bartolomeo Porcelli, premiato per le soluzioni sul motore del futuro
17 dicembre 2025 Dalla decomposizione all'idrogeno: l'ingegnere tranese Emanuele Bartolomeo Porcelli, premiato per le soluzioni sul motore del futuro
Trani: domani sera celebrazione liturgica in Cattedrale con l'Arcivescovo D'Ascenzo
16 dicembre 2025 Trani: domani sera celebrazione liturgica in Cattedrale con l'Arcivescovo D'Ascenzo
Emergenza freddo, domenica raccolta indumenti a Trani
16 dicembre 2025 Emergenza freddo, domenica raccolta indumenti a Trani
Sala Giunta intitolata a Carlo Avantario, già sindaco di Trani
16 dicembre 2025 Sala Giunta intitolata a Carlo Avantario, già sindaco di Trani
L’Ordine degli Ingegneri Bat entra nella Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Trani
16 dicembre 2025 L’Ordine degli Ingegneri Bat entra nella Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Trani
Uniti per cambiare Trani: il centrodestra lancia la sfida alla sinistra
16 dicembre 2025 Uniti per cambiare Trani: il centrodestra lancia la sfida alla sinistra
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.