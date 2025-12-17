Calcio
Terza Categoria, l’Asd Trani continua a vincere: Liberty Bari battuto in rimonta 2-1
Tranesi che rimangono ancorati alle zone alte di classifica
Trani - mercoledì 17 dicembre 2025
Terza Categoria, è terminata domenica 8 dicembre la 9^giornata di campionato: l'Asd Trani, reduce dal prezioso pareggio esterno contro i bitontini della Pugliese, centra la quinta vittoria stagionale, battendo in rimonta il Liberty Bari 1909: sul sintetico del 'Capirro Sport Village' termina 2-1 per i tranesi, al termina di una partita decisa dalle reti di Di Bari e Grimaldi, bravi a ribaltare il vantaggio iniziale firmato Spagnuolo.
Con questo successo, gli uomini di mister Petrocelli salgono a quota 18 punti in classifica, rimanendo così ancorati alle zone di vertice, con la vetta distante 4 lunghezze. In questo momento, la graduatoria recita Football Acquaviva 22, Pugliese 20, Footballite Adelfia 18, Asd Trani 18, Atletico Bisceglie 17, Liberty Bari 16. Una vittoria che dunque certifica il momento di forma dei biancazzurri.
Quanto alla cronaca, i tranesi non approcciano benissimo alla gara, con un errore in uscita di Angarano che favorisce il vantaggio ospite con Spagnuolo: 0-1. Reazione immediata dell'Asd Trani, con i tentativi di Fucci e Di Bari. Si va a riposo con i baresi avanti. Al 48' Balducci colpisce in pieno la traversa, ma al 54' ecco il meritato pareggio: Fucci, scattato sul filo del fuorigioco, serve al momento giusto Di Bari che non può sbagliare: 1-1. Al 67' il Trani completa la rimonta: conclusione di Balducci, sfera che rimane vagante in area con Di Bari che prova al conclusione, respinta dal portiere che nulla può sul tap-in di Grimaldi: 2-1. Il Liberty Bari cercherà disperatamente di ristabilire la parità, ma la difesa tranese non concede nulla. Termina qui: Asd Trani 2-1 Liberty Bari 1909.
