Terza Categoria, l’Asd Trani non va oltre lo 0-0 nello scontro diretto al vertice contro la Pugliese

Terza Categoria, è terminata domenica 7 dicembre l'8^giornata di campionato:, reduce dal prezioso successo interno ai danni della Warriors Bari, non stecca nello scontro diretto contro la, mantenendo la striscia di risultati utili consecutivi: sul campo del "Lovero" di Palese finisce, al termine di una gara combattuta per tutti i novanta minuti e in cui i bitontini, anche grazie allo splendido intervento di Rocchitelli.Con questo pareggio, gli uomini di mister Petrocelli salgono a quotain classifica, rimanendo agganciati alle zone alte. In questo momento, la graduatoria recita Football Acquaviva 19, Footballite Adelfia 17, Pugliese 17, Atletico Bisceglie 16, Liberty Bari 16,. Un pareggio dunque importante che da seguito al percorso di crescita dei biancazzurri.Quanto alla cronaca, i primi sussulti del match sono di marca tranese, con Sciancalepore e Vino che spaventano i padroni di casa. Al 15' decisivo l'intervento di Rocchitelli, che smanaccia con reattività la conclusione avversaria. Adesso il pallino del gioco passa nelle mani della Pugliese, ma la fase difensiva tranese funziona. Si va a riposo sullo 0-0.Ad inizio ripresa l'Asd Trani va vicinissima al vantaggio, ma il colpo di testa di Corrieri termina di poco al lato. Al 55' viene assegnato un calcio di rigore alla Pugliese, ma Rocchitelli lo neutralizza, salvando ancora i suoi. Sul rovesciamento dell'azione Vino prova a sorprendere Mena, senza riuscirci. Al 75' arriva l'espulsione per doppia ammonizione ai danni di Corrieri, Trani in 10. Al 95' il direttore di gara assegna il secondo - dubbio - penalty di giornata a favore dei bitontini, che anche questa volta sciupano dal dischetto, spedendo clamorosamente alto. Finisce così: