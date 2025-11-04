Terza Categoria, pari e rimpianti per l’Asd Trani: è 0-0 con il Football Acquaviva

: terzo risultato utile consecutivo perche, domenica 2 novembre, è scesa in campo per la 3^giornata di campionato: sul sintetico del 'Capirro Sport Village' terminacontro il, ulteriore candidato, così come i tranesi, alla vittoria finale. Una gara combattuta, con entrambe le squadre ben messe in campo ma che, alla fine, accontenta entrambe.Inizio di stagione più cheper i biancazzurri che, in seguito a questo pareggio, scivolano al secondo posto in classifica, a pari punti con Footballite Adelfia, Liberty Bari 1909 e stesso Football Acquaviva. L'unica a punteggio pieno è la Pugliese (BA). Quanto alla cronaca, il primo tempo dell'Asd Trani è da incorniciare: manovre di gioco avvincenti, molteplici occasioni create, anche grazie alla qualità offensiva di Vino, Di Bari e Grimaldi. Al 35' da segnalare la spettacolare conclusione di Guglielmi, che colpisce in pieno la traversa. Si va a riposo sullo 0-0.Nella ripresa, complice un calo dei ritmi di gioco, non ci sono particolari emozioni, eccetto l'espulsione per l'Acquaviva, che resta in dieci uomini per doppia ammonizione. Conseguentemente, il direttore di gara assegna un cartellino rosso anche ai tranesi, ristabilendo così la parità numerica. Il match termina dunque a reti bianche: Asd Trani 0-0 Football Acquaviva.Nel prossimo turno, i tranesi saranno ospiti dell'Atletico Acquaviva, attualmente sesti in graduatoria, ad un punto di distanza dal quinto posto, occupato dallo stesso Trani.