"Assistenza Specialistica Scolastica": la proposta di modifica di Rosa Uva (FI)

Non tende a scemare il tema dell'assistenza specialistica scolastica che rimane al centro delle discussioni istituzionali e non, nate fin dalla sua approvazione in Consiglio Comunale risalente allo scorso 16 aprile. La questione centrale nasce dall'inserimento nel regolamento che fanno riferimento all'art. 8 circa i requisiti di ammissione e presentazione istanza che prevedono:" (...) il possesso da parte dell'alunno dell'attestazione di disabilità (L 104/92 art. 3 co.3) "Ieri l'Amministrazione Comunale , attraverso un comunicato stampa , a firma dal vice sindaco ed assessore alle politiche attive per la diversabilità ,ha voluto tranquillizzare le famiglie con : "Un invito a non strumentalizzare l'applicazione del nuovo regolamento e ad attendere la scadenza di presentazione delle domande prevista per il 30 giugno". Non sappiamo se questo invito sia giunto a destinazione, ciò che registriamo è il malcontento e la richiesta di modifica del regolamento che viene sia mondo della scuola, è recente una nota ufficiale sulla questione della Dirigente Scolastica del CD "E.De Amicis", e sia politico con interventi di attuali consiglieri comunali, è di ieri un post social di Giovanni Di Leo (Lega): "Condivido parola per parola l'appello della dirigente della scuola primaria De Amicis di Trani e dell'ex Assessore Rosa Uva". Non mancano nemmeno gli appelli delle associazioni Cittadinanza Attiva Oikos e Codacons di Trani Quest'ultima dopo un primo comunicato stampa , forte del doppio ruolo, in primo luogo, di docente di Scuola Primaria, quindi di addetta ai lavori, e di attuale Responsabile per Forza Italia di Azzurro Italia della Bat, ha voluto rilasciare un'intervista da una parte propositiva e cioè finalizzata a chiedere sostanziali modifiche al regolamento di accesso al servizio e dall'altra per lanciare un appello trasversale ai "consiglieri comunali di buona volontà" a cui viene chiesto il sostegno una una questione che ha definito: "Una battaglia etica e politica che non vuole strumentalizzare la disabilità".