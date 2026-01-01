TraniViva, un anno in dodici click: ecco la Top News delle notizie più lette del 2025

Gennaio: Cadavere ritrovato sulla spiaggia di Colonna a Trani. Si tratta di un uomo di 72 anni morto per annegamento https://www.traniviva.it/notizie/cadavere-ritrovato-sulla-spiaggia-di-colonna-a-trani/ Febbraio: L'obbligo della leva militare non è stato cancellato, Trani aggiorna le liste https://www.traniviva.it/notizie/l-obbligo-della-leva-militare-non-era-stato-cancellato-trani-aggiorna-le-liste/ Marzo: Non è un pesce d'Aprile: da domani a Trani si parcheggia gratis https://www.traniviva.it/notizie/vuoi-parcheggiare-gratis-a-trani-si-puo/ Aprile: Tragedia familiare sulla Andria-Bisceglie: sale a due il bilancio delle vittime https://www.traniviva.it/notizie/tragedia-familiare-sulla-andria-bisceglie-sale-a-due-il-bilancio-delle-vittime/ Maggio: Investimento mortale a Trani, treni bloccati per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria https://www.traniviva.it/notizie/investimento-mortale-a-trani-treni-bloccati-per-accertamenti-dell-autorita-giudiziaria/ Giugno: Studentessa tranese muore mentre cena con compagni https://www.traniviva.it/notizie/tragedia-a-bisceglie-studentessa-di-trani-muore-improvvisamente-mentre-e-a-cena-con-i-compagni/ Luglio: Tragedia a Trani, donna trovata morta in mare nella baia di Colonna https://www.traniviva.it/notizie/tragedia-a-trani-donna-trovata-morta-in-mare-nella-baia-di-colonna/ Agosto: Trani Tradizioni, oggi il clou della Settimana Medievale: l'incendio al Castello https://www.traniviva.it/notizie/trani-tradizioni-oggi-il-clou-della-settimana-medievale-l-incendio-al-castello/ Settembre: Tragedia alla stazione di Trani: uomo muore investito da un treno https://www.traniviva.it/notizie/tragedia-alla-stazione-di-trani-ragazzo-muore-investito-da-un-treno/ Ottobre: Saverio Lomolino è tornato alla Casa del Padre https://www.traniviva.it/notizie/saverio-e-tornato-alla-casa-del-padre/ Novembre: Trani piange la morte di Raffaele Mastrapasqua, titolare del Bistrot Malcangi https://www.traniviva.it/notizie/trani-piange-la-morte-improvvisa-di-raffaele-maestropasqua-titolare-del-bistrot-malcangi/ Dicembre: 15enne pestata da un gruppo di coetanee a Trani: nessuno interviene https://www.traniviva.it/notizie/15enne-accerchiata-e-pestata-da-un-gruppo-di-coetanee-in-pieno-centro-a-trani-nessuno-interviene/

L'alba del 2026 è appena sorta, portandosi via l'eco dei brindisi e dei festeggiamenti di ieri notte. Il 1° gennaio è da sempre un confine invisibile, una porta girevole tra ciò che è stato e ciò che sarà. È il momento dei buoni propositi, certo, ma anche quello dei bilanci. E anche per noi di, che ogni giorno proviamo a raccontarvi il respiro di questa città, è tempo di guardare nello specchietto retrovisore. Vi proponiamo le nostre: le notizia più lette , cliccate e condivise del 2025 appena concluso divise per mese di pubblicazione.Non è una semplice lista di link. È una sorta di elettrocardiogramma della città. Scorrendo questa graduatoria, infatti, non si misurano solo i numeri o le visualizzazioni (che pure ci hanno premiato, e di questo vi ringraziamo), ma si misura l'emotività di una comunità intera. Cosa ha colpito di più i tranesi nell'anno appena trascorso? Cosa li ha fatti indignare, commuovere o discutere? Nella classifica del 2025 c'è tutto lo spettro della vita cittadina. C'è la, inevitabilmente, con quei fatti che vorremmo non raccontare mai ma che la nostra professione ci impone di documentare con rigore, c'è anche lo, la cultura, la voglia di leggerezza e di bellezza che Trani ha saputo esprimere quando si sono accesi i riflettori dei grandi eventi e ci sono anche leche ci hanno lasciato e che la comunità di Trani ha voluto ricordare.È stato un anno intenso. Abbiamo raccontato la Città, abbiamo dato voce alle segnalazioni dei lettori e celebrato i successi dei nostri talenti. Questa classifica è il riassunto di un patto di fiducia che si rinnova quotidianamente: noi scriviamo, voi leggete, giudicate, partecipate. Questa classifica, in fondo, l'avete scritta voi con i vostri click, la vostra curiosità e la vostra attenzione.A tutti i lettori, da quelli storici a quelli che ci hanno scoperto da poco, va il nostropiù sincero per averci scelto, ogni giorno, come vostra fonte d'informazione. Il nostro augurio è che ilappena iniziato possa riempire le nostre pagine (e le vostre vite) di notizie positive, di traguardi raggiunti e di nuova bellezza per la nostra città. Noi siamo pronti a raccontarveli con la stessa passione, onestà e puntualità di sempre. Riavvolgiamo allora il nastro di questi 365 giorni con le notizie che hanno segnato il 2025. Buona lettura e, soprattutto, Buon anno a tutti e continuate a seguirci, numerosi, critici e attenti: